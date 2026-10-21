Poner hojas secas sobre la tierra de las macetas: qué puede provocarle a tu planta en primavera

Poner hojas secas sobre la tierra de las macetas: qué puede provocarle a la planta en primavera. Foto: Gemini

Con la llegada de la primavera, muchas personas aprovechan las hojas secas que se acumulan en el jardín para darles una segunda vida en las macetas. Colocarlas sobre la tierra funciona como una cobertura orgánica que ayuda a conservar la humedad y a mantener la temperatura del sustrato más estable. Sin embargo, el resultado depende de cómo se utilicen y de las necesidades de cada planta.

Durante esta estación, el crecimiento de las plantas se reactiva y el riego suele volverse más frecuente por el aumento de las temperaturas. Una capa ligera de hojas secas puede reducir la evaporación del agua y evitar que la superficie del sustrato se caliente o se seque demasiado rápido. Según la Universidad de Minnesota, las coberturas orgánicas disminuyen la pérdida de agua y moderan la temperatura, aunque su eficacia varía según la especie, el tamaño de la maceta, la exposición al sol y la frecuencia de riego.

Cómo usar las hojas secas para que sean beneficiosas

Para aprovechar las hojas secas, conviene triturarlas o cortarlas en fragmentos pequeños antes de distribuirlas sobre la tierra. Si se colocan enteras y húmedas, pueden compactarse y formar una barrera que dificulte el paso del agua y del aire, lo que puede perjudicar a la planta.

Nada más lindo que plantas en un hogar. Foto: Foto: Gemini

Es importante evitar que la cobertura se acumule contra el tallo, ya que mantener esa zona húmeda favorece la aparición de problemas. Además, las hojas deben estar limpias y no provenir de plantas enfermas ni de lugares donde se hayan usado herbicidas.

Precauciones al cubrir la tierra de las macetas

En macetas pequeñas, la capa de hojas secas debe ser especialmente fina: si es demasiado gruesa, ocupa espacio, puede interferir con el riego y mantener el sustrato excesivamente húmedo. Antes de volver a regar, conviene revisar la tierra y no hacerlo de manera automática.

Las hojas secas no reemplazan el sustrato, el fertilizante ni los cuidados habituales. Si la planta presenta hojas amarillas, tallos blandos o tierra que permanece mojada mucho tiempo, es fundamental revisar el drenaje y el riego antes de agregar más material sobre la superficie.