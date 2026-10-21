comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Poner hojas secas sobre la tierra de las macetas: qué puede provocarle a tu planta en primavera

Usar restos del jardín como cobertura puede ayudar, pero hay que tener en cuenta el grosor y el estado del sustrato para evitar problemas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Poner hojas secas sobre la tierra de las macetas: qué puede provocarle a la planta en primavera
Poner hojas secas sobre la tierra de las macetas: qué puede provocarle a la planta en primavera. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Con la llegada de la primavera, muchas personas aprovechan las hojas secas que se acumulan en el jardín para darles una segunda vida en las macetas. Colocarlas sobre la tierra funciona como una cobertura orgánica que ayuda a conservar la humedad y a mantener la temperatura del sustrato más estable. Sin embargo, el resultado depende de cómo se utilicen y de las necesidades de cada planta.

Durante esta estación, el crecimiento de las plantas se reactiva y el riego suele volverse más frecuente por el aumento de las temperaturas. Una capa ligera de hojas secas puede reducir la evaporación del agua y evitar que la superficie del sustrato se caliente o se seque demasiado rápido. Según la Universidad de Minnesota, las coberturas orgánicas disminuyen la pérdida de agua y moderan la temperatura, aunque su eficacia varía según la especie, el tamaño de la maceta, la exposición al sol y la frecuencia de riego.

Cómo usar las hojas secas para que sean beneficiosas

Para aprovechar las hojas secas, conviene triturarlas o cortarlas en fragmentos pequeños antes de distribuirlas sobre la tierra. Si se colocan enteras y húmedas, pueden compactarse y formar una barrera que dificulte el paso del agua y del aire, lo que puede perjudicar a la planta.

Nada más lindo que plantas en un hogar. Foto: Foto: Gemini

Es importante evitar que la cobertura se acumule contra el tallo, ya que mantener esa zona húmeda favorece la aparición de problemas. Además, las hojas deben estar limpias y no provenir de plantas enfermas ni de lugares donde se hayan usado herbicidas.

Contenido Recomendado

Si tenés botellas de leche vacías, guardalas:cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos

Si tenés botellas de leche vacías, guardalas: cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos.

Cómo cuidar la lengua de suegra para evitar que sus hojas se doblen y pierdan su esencia

Cómo cuidar la lengua de suegra para evitar que sus hojas se doblen y pierdan su esencia

Precauciones al cubrir la tierra de las macetas

En macetas pequeñas, la capa de hojas secas debe ser especialmente fina: si es demasiado gruesa, ocupa espacio, puede interferir con el riego y mantener el sustrato excesivamente húmedo. Antes de volver a regar, conviene revisar la tierra y no hacerlo de manera automática.

Las hojas secas no reemplazan el sustrato, el fertilizante ni los cuidados habituales. Si la planta presenta hojas amarillas, tallos blandos o tierra que permanece mojada mucho tiempo, es fundamental revisar el drenaje y el riego antes de agregar más material sobre la superficie.

PlantasJardínEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”:más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

    A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”: más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

  2. En 2023, una perra salvó a una tortuga en peligro de extinción de quedar congelada:tres años después, viajó 8.000 kilómetros para volver al mar

    En 2023, una perra salvó a una tortuga en peligro de extinción de quedar congelada: tres años después, viajó 8.000 kilómetros para volver al mar

  3. Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar:“Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

    Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar: “Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

  4. Poner piedras en la maceta de la lengua de suegra:por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

    Poner piedras en la maceta de la lengua de suegra: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

  5. Cómo cuidar un árbol de jade:cuánto regarlo y dónde colocarlo para que crezca con hojas carnosas y brillantes en 2026

    Cómo cuidar un árbol de jade: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que crezca con hojas carnosas y brillantes en 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Angustia en el folklore:murió a los 70 años un legendario cantor que llevó el chamamé por el mundo durante 5 décadas

murió hugo flores referente del chamamé argentino

Tiene más de 25 años de historia, recorrió 70 ciudades y debuta en Argentina:la banda española que llega a Niceto con entradas desde $40.000

FMS Argentina 2026:dónde ver en vivo Mecha vs. Dybbuk por Canal 26

Dónde queda Huanguelén, el pueblo que vio nacer al histórico José Larralde y cuyo nombre de origen mapuche significa “lucero del alba”

Autos

El nuevo Tesla Roadster tiene una limitación que sorprende:necesita 7 horas de carga para funcionar solo 6 segundos

Presentación del nuevo Tesla Roadster.

Mide menos de 300 centímetros, alcanza los 90 km/h y promete ser la gran estrella de los autos eléctricos en 2027

No es ciencia ficción:China desarrolla robots autónomos tipo “manada de lobos” para la guerra

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Turismo

Mientras BTS canta en La Plata, Buenos Aires tendrá un festival coreano con entrada gratis, gastronomía y K-pop

kpop, kbeauty, buenos aires, corea del sur, kdramas

Tiene 70.684 habitantes y se prepara para la Fiesta del Dulce de Leche:la ciudad bonaerense que reunirá a Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga en un gran evento regional

Unos 750 habitantes, una montaña de 4.707 metros y 92.000 hectáreas protegidas:el pueblo escondido de Neuquén

Los Charros tocarán gratis en una fiesta de Lobos:fecha y lugar del evento que tendrá al lechón de campo asado como protagonista