Cómo cuidar la lengua de suegra para evitar que sus hojas se doblen y pierdan su esencia

Cómo cuidar la lengua de suegra para evitar que sus hojas se doblen. Foto: Gemini

La lengua de suegra es una de las plantas más populares para decorar interiores gracias a su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y a sus pocos requerimientos. Sin embargo, cuando las hojas empiezan a doblarse, inclinarse o se ven blandas, es una advertencia de que algo en el cuidado cotidiano no está funcionando como debería.

Uno de los problemas más frecuentes es el exceso de riego. Esta especie, también conocida como sansevieria, almacena agua en sus hojas y tolera mucho mejor la sequía que el exceso de humedad. Si el sustrato permanece mojado durante demasiado tiempo, las raíces pueden dañarse y dejar de absorber agua y nutrientes, lo que afecta la firmeza de las hojas.

La falta de luz es otro factor que puede debilitar la planta. Aunque la sansevieria soporta ambientes con luz moderada, necesita buena iluminación indirecta para crecer fuerte. Si se la deja en un rincón oscuro, las hojas tienden a inclinarse o a buscar la luz, perdiendo su postura erguida.

La lengua de suegra necesita luz indirecta. Foto: Gemini

Qué hacer si las hojas de la lengua de suegra se doblan

El primer paso es revisar la humedad del sustrato antes de volver a regar. Si la tierra sigue húmeda, lo mejor es esperar a que se seque completamente. Además, es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje para evitar que el agua se acumule en el fondo.

Si las hojas están blandas desde la base, amarillas o con manchas oscuras, conviene revisar el estado de las raíces. Si se observan negras, blandas o con mal olor, puede haber pudrición. En ese caso, hay que retirar las partes dañadas con una herramienta limpia y trasplantar la planta a un sustrato nuevo, aireado y con buen drenaje.

La ubicación también influye: lo ideal es colocar la lengua de suegra cerca de una ventana luminosa, pero protegida del sol directo intenso durante muchas horas. Si las hojas se doblaron por un golpe o daño físico, es probable que no recuperen su forma, por lo que habrá que observar cómo crecen los nuevos brotes.

Consejos para prevenir que las hojas se doblen