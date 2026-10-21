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En 2023, la perra Win llegó al Arsenal por decisión de Arteta: hoy tiene su propio menú y una misión especial en el equipo

La labradora color chocolate se convirtió en una de las integrantes más queridas del club inglés, donde disfruta de un menú preparado por los cocineros y comparte tiempo con los futbolistas, quienes la reciben con besos y abrazos durante sus visitas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La labradora color chocolate se convirtió en una de las integrantes más queridas del club inglés, donde disfruta de un menú preparado por los cocineros y comparte tiempo con los futbolistas, quienes la reciben con besos y abrazos durante sus visitas.
Win, la perra que llegó al Arsenal en 2023 por decisión de Arteta: tiene su propio menú y una misión especial en el equipo Foto: arsenal.com
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En el fútbol profesional, los entrenadores suelen recurrir a nuevas tecnologías, métodos psicológicos y estrategias tácticas para mejorar el rendimiento de sus jugadores. Sin embargo, Mikel Arteta, técnico del Arsenal Football Club, sorprendió en 2023 con una incorporación completamente diferente: una perra llamada Win.

Lejos de tratarse de una mascota decorativa, la labradora color chocolate comenzó a visitar las instalaciones del club con una misión particular: transmitir afecto, levantar el ánimo y contribuir a un ambiente de trabajo más cercano.

Win, la perra que llegó al Arsenal en 2023 por decisión de Mikel Arteta.
La labradora color chocolate se convirtió en una de las integrantes más queridas del club inglés, donde disfruta de un menú preparado por los cocineros y comparte tiempo con los futbolistas. Video: X @Arsenal

Según informó el periódico británico Evening Standard el 19 de mayo de 2023, Win se convirtió rápidamente en una figura querida por los futbolistas y empleados. Incluso cuenta con una rutina organizada, paseos programados y algunas comidas preparadas por los cocineros del Arsenal.

Por qué Mikel Arteta llevó una perra al Arsenal y qué significa su nombre

La llegada de Win respondió a una filosofía que Arteta buscaba consolidar en el club: transformar al plantel en una gran familia, donde la conexión emocional fuera tan importante como el rendimiento deportivo.

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El entrenador español consideraba que una mascota podía representar los valores de unión, compañerismo y afecto que pretendía transmitir. El nombre tampoco fue elegido al azar.

La labradora color chocolate se convirtió en una de las integrantes más queridas del club inglés, donde disfruta de un menú preparado por los cocineros y comparte tiempo con los futbolistas, quienes la reciben con besos y abrazos durante sus visitas.
Mikel Arteta consideraba que una mascota podía representar los valores de unión, compañerismo y afecto. Foto: arsenal.com

En inglés, Win significa “ganar”, una palabra estrechamente relacionada con las aspiraciones del Arsenal. Durante una conferencia de prensa, Arteta explicó que todos en el club compartían el deseo de ganar, pero que Win también necesitaba recibir mucho cariño.

La sorprendente rutina de Win: paseos organizados y pollo a la parrilla

Uno de los aspectos más llamativos de esta historia es la vida cotidiana de Win dentro del Arsenal. De acuerdo con Evening Standard, la labradora comenzó a frecuentar London Colney, el centro de entrenamiento del equipo, en abril de 2023.

Aunque muchos la consideran la mascota del club, Win vive con un integrante del personal del Arsenal, quien es su dueño, y visita las instalaciones varias veces por semana. Durante esas jornadas puede desplazarse por diferentes sectores del complejo y compartir tiempo con los jugadores.

La labradora color chocolate se convirtió en una de las integrantes más queridas del club inglés, donde disfruta de un menú preparado por los cocineros y comparte tiempo con los futbolistas, quienes la reciben con besos y abrazos durante sus visitas.
Win vive con un integrante del personal del Arsenal y visita las instalaciones varias veces por semana. Foto: arsenal.com

Su popularidad llevó a organizar un calendario de paseos, mientras que su alimentación también tiene algunas particularidades: recibe preparaciones de los cocineros del club y uno de sus platos favoritos es el pollo a la parrilla.

Cómo reacciona el plantel del Arsenal cuando Win aparece en los entrenamientos

La incorporación de la labradora tuvo una recepción muy positiva entre los futbolistas. Arteta contó que la presencia de Win podía modificar rápidamente el estado de ánimo de quienes ingresaban al edificio.

Según describió, los jugadores se acercaban a ella, se sentaban en el suelo y la abrazaban, generando escenas poco habituales en un entorno deportivo de máxima exigencia. Para el entrenador, esos momentos espontáneos representaban una manera de transmitir energía positiva y reforzar las relaciones personales.

La labradora color chocolate se convirtió en una de las integrantes más queridas del club inglés, donde disfruta de un menú preparado por los cocineros y comparte tiempo con los futbolistas, quienes la reciben con besos y abrazos durante sus visitas.
Mikel Arteta contó que la presencia de Win podía modificar rápidamente el estado de ánimo. Foto: arsenal.com

La iniciativa no fue presentada como un tratamiento terapéutico, sino como una herramienta de convivencia destinada a fomentar el bienestar emocional y el sentido de pertenencia.

Las otras estrategias de Mikel Arteta para cambiar la mentalidad del Arsenal

La llegada de Win no fue la primera iniciativa poco convencional del español. Antes de un partido frente al Liverpool en Anfield, Arteta instaló parlantes junto a una cancha de entrenamiento para reproducir You’ll Never Walk Alone, el himno que cantan los hinchas del equipo rival.

El objetivo era preparar psicológicamente a sus futbolistas para uno de los ambientes más intensos del fútbol inglés. En otra oportunidad, utilizó una bombita de luz durante una charla técnica para explicar la importancia de transmitir energía.

Estas decisiones reflejan una característica de su conducción: buscar ventajas competitivas también fuera de la táctica. Con estas menciones, Win se convirtió en una de sus incorporaciones más particulares, demostrando que, para Arteta, construir un equipo también implica fortalecer los vínculos humanos.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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