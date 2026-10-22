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La planta con flores vibrantes que es símbolo del Día de Muertos, crece en macetas y ahuyenta a las plagas

Sus pétalos amarillos y anaranjados llenan de color el jardín y tienen un significado muy especial, sobre todo en las celebraciones de México. Cómo cultivar esta especie en casa.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Con sus colores vibrantes y su aroma intenso, el cempasúchil puede cultivarse en jardines, patios y macetas.
Con sus colores vibrantes y su aroma intenso, el cempasúchil puede cultivarse en jardines, patios y macetas. Foto: Pinterest
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El Día de los Muertos en México es muy importante, ya que es el momento en el que nuestros seres queridos que fallecieron nos vienen a visitar. Y además de realizar algunos rituales y rendir homenajes, lo cierto es que hay una planta muy representativa en esta festividad: la flor de cempasúchil.

Su intenso color anaranjado, su aroma característico y su profundo valor cultural la convierten en un elemento central de los altares que se preparan cada año para recordar a los seres queridos fallecidos. Aunque está estrechamente vinculada con esta tradición, también se destaca por su valor ornamental y por la posibilidad de cultivarla en macetas, patios y jardines.

Con sus colores vibrantes y su aroma intenso, el cempasúchil puede cultivarse en jardines, patios y macetas.
Con sus colores vibrantes y su aroma intenso, el cempasúchil puede cultivarse en jardines, patios y macetas. Foto: Pinterest

Pero más allá de su simbolismo, esta especie es altamente apreciada en la jardinería por su adaptación a distintos espacios y por sus propiedades asociadas al control de plagas. Con algunos cuidados básicos, un poco de luz, riego y un buen sustrato, es posible sumar flores vibrantes al hogar. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta?

Origen prehispánico: la leyenda de la flor de tonalxochitl y los mexicas

El cempasúchil tiene sus raíces en México y América Central, donde las culturas mesoamericanas ya utilizaban esta flor en ceremonias y ofrendas mucho antes de la llegada de los españoles. Su nombre proviene del náhuatl cempohualxóchitl, traducido al español como “veinte flores” o “flor de veinte pétalos”, en referencia a la abundancia de sus pétalos.

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Esta especie está relacionada con el sol, la vida y la muerte. Con el paso del tiempo, su presencia en los funerarios se consolidó como parte de una cosmovisión en la que la muerte no representa únicamente el final de la vida, sino simplemente una etapa del ciclo de nuestra existencia.

De hecho, una de las leyendas más conocidas, cuenta la historia de Xóchitl y Huitzilin, dos jóvenes enamorados que acostumbraban subir a una montaña para ofrecer flores al dios del Sol, Tonatiuh. Cuando Huitzilin murió en una batalla, Xóchitl pidió a la divinidad que le permitiera reencontrarse con él.

Según el relato, el dios transformó a Xóchitl en una flor dorada, semejante al sol, mientras que Huitzilin regresó convertido en colibrí. Desde entonces, la tradición sostiene que cuando un colibrí se posa sobre una flor de cempasúchil, ambos enamorados vuelven a encontrarse.

Aunque existen distintas versiones de esta leyenda, todas refuerzan la asociación de la flor con el amor, la memoria y el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Con sus colores vibrantes y su aroma intenso, el cempasúchil puede cultivarse en jardines, patios y macetas.
Con sus colores vibrantes y su aroma intenso, el cempasúchil puede cultivarse en jardines, patios y macetas. Foto: Pinterest

Tradición milenaria: cómo la flor de cempasúchil ilumina el camino de las almas

En el Día de los Muertos, que se celebra en México el 1 y 2 de noviembre, las familias creyentes preparan altares, visitan cementerios y recuerdan a sus seres queridos y allí, la flor de cempasúchil ocupa un lugar destacado porque, de acuerdo con la tradición popular, su color intenso y su fragancia ayudan a orientar a las almas durante su regreso al mundo de los vivos.

La tonalidad amarilla y anaranjada de las flores es asociada con la luz del sol, mientras que sus pétalos representan la guía simbólica para aquellos que quieran visitar a sus familiares en la tierra, Esta creencia se mantiene vigente en distintas comunidades mexicanas y forma parte de una celebración que combina herencias prehispánicas con elementos incorporados durante la época colonial.

La flor también expresa la continuidad de los vínculos familiares a través del recuerdo. Su presencia en las casas, las calles y los cementerios transforma los espacios en lugares de homenaje, en los que la memoria de los difuntos se integra a la vida cotidiana.

Altares de Muertos: el papel indispensable de los pétalos y su fuerte aroma

En los altares del Día de Muertos, el cempasúchil cumple una función que va más allá de la decoración. Sus flores se distribuyen alrededor de las ofrendas y sus pétalos se utilizan para formar caminos que, según la tradición, conducen a las almas hasta el lugar preparado para recibirlas.

El aroma intenso de esta planta es otro de los elementos que explican su importancia, ya que además de sus colores y sus flores, es considerada como una señal que facilita el regreso simbólico de los difuntos a su hogar y por eso es posible encontrarla junto a fotos familiares, velas, alimentos, bebidas y pan de muerto.

Además de los altares domésticos, el cempasúchil se utiliza para decorar tumbas, coronas y espacios públicos. Su presencia contribuye a crear una atmósfera característica de la festividad y refuerza el sentido comunitario de una tradición transmitida de generación en generación.

Cabe destacar que esta planta también puede ayudar a disminuir la presencia de ciertos insectos en el entorno del jardín. Sin embargo, su eficacia depende de la especie cultivada, la plaga y las condiciones del ambiente, por lo que no debe considerarse un sustituto universal de los métodos de control

Con sus colores vibrantes y su aroma intenso, el cempasúchil puede cultivarse en jardines, patios y macetas.
Con sus colores vibrantes y su aroma intenso, el cempasúchil puede cultivarse en jardines, patios y macetas. Foto: Pinterest

Guía de cuidados: Aspectos esenciales para su correcto mantenimiento y cultivo

Su mantenimiento es relativamente sencillo y permite disfrutar de sus flores tanto en jardines como en macetas y jardineras.

  • Luz solar: necesita abundante iluminación para crecer y florecer. Lo ideal es ubicarla en un espacio exterior con varias horas de sol directo al día.
  • Temperatura: se desarrolla mejor en climas cálidos y templados. Las temperaturas aproximadas de entre 18 °C y 30 °C resultan favorables para su crecimiento, mientras que las heladas pueden dañarla.
  • Riego: debe ser regular, pero sin saturar la tierra. Conviene comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar y evitar que el agua quede acumulada en la base de la maceta, ya que el exceso de humedad puede perjudicar las raíces.
  • Maceta y drenaje: es importante elegir un recipiente con agujeros en la base para permitir la salida del agua. El tamaño debe ser suficiente para que las raíces se desarrollen sin restricciones y la planta pueda crecer de manera saludable.
  • Sustrato: necesita una tierra que permita el drenaje y conserve una cantidad moderada de humedad. Un sustrato para plantas con flores, combinado con materiales que favorezcan la aireación, puede ser una buena alternativa para el cultivo en recipientes.
  • Abono: durante el crecimiento y la floración se puede aplicar un fertilizante adecuado para plantas ornamentales, siguiendo las indicaciones del producto.
  • Poda y mantenimiento: retirar las flores marchitas favorece la aparición de nuevos botones florales y permite mantener la planta prolija.
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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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