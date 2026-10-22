comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los expertos en jardinería destacan al kalanchoe por sus flores: “Son los conejitos de Duracell de las plantas de interior”

Se destaca por sus colores intensos y su resistencia, pero requiere cuidados específicos para mantener la floración y evitar riesgos para las mascotas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los expertos en jardinería destacan al kalanchoe por sus flores
Los expertos en jardinería destacan al kalanchoe por sus flores. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El kalanchoe se ganó un lugar especial entre las plantas de interior gracias a sus flores de colores vibrantes y a la capacidad de mantenerlas durante mucho tiempo. Los tonos van del amarillo y el naranja al rojo, el rosa y el magenta, y sus hojas carnosas siguen luciendo bien incluso cuando la planta no está en flor.

El horticultor David Trinklein, de la University of Missouri Extension, usó una comparación llamativa para describir la floración del kalanchoe: “Son los conejitos de Duracell de las plantas de interior con flores”, porque sus flores “siguen y siguen y siguen”. Según el especialista, esta especie “ofrece lo mejor de ambos mundos”, ya que combina flores vistosas con hojas atractivas.

Los cuidados clave para que el kalanchoe florezca más tiempo

Aunque el kalanchoe es una planta resistente, necesita ciertas condiciones para mantener su aspecto y prolongar la vida de sus flores. Aaron Steil, especialista en horticultura de consumo de Iowa State University Extension, explicó que crece bien en ambientes interiores luminosos y que el frío ayuda a que las flores duren más.

Steil recomendó dejar que la tierra se seque entre riegos, pero sin llegar a que la planta se marchite. Además, remarcó la importancia de un buen drenaje y aconsejó no dejar la maceta sobre un recipiente que acumule agua, ya que el kalanchoe almacena humedad en sus hojas y puede dañarse por exceso de riego.

Contenido Recomendado

Encontró una oreja de elefante tirada en la calle, la plantó en una maceta y 6 meses después ya había crecido

Oreja de elefante, antes y después de recuperarse.

Si tenés botellas de leche, guardalas:cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos

Si tenés botellas de leche vacías, guardalas: cómo convertirlas en macetas para el jardín en pocos pasos.
Cómo cuidar un kalanchoe: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses.
Cómo cuidar un kalanchoe: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses. Foto: Foto: Gemini

La luz es otro factor fundamental. Emily Swihart, educadora en horticultura de University of Illinois Extension, indicó que el kalanchoe prefiere luz solar indirecta brillante, suelos con excelente drenaje y baja humedad ambiental. Para las plantas en crecimiento activo, recomendó usar un fertilizante equilibrado o uno específico para floración, siempre siguiendo las indicaciones del producto.

Cómo lograr que el kalanchoe vuelva a florecer

El kalanchoe puede volver a florecer, pero requiere controlar la exposición a la luz. Swihart explicó que la floración se induce después de seis semanas con noches de al menos 14 horas de oscuridad. Por eso, dejar una luz encendida cerca de la planta durante la noche puede impedir que florezca.

Steil advirtió que, aunque es posible conservar la planta y forzar una nueva floración, el proceso puede resultar complicado para algunos jardineros. Su recomendación es que el kalanchoe reciba luz natural durante el día y permanezca en un ambiente sin iluminación artificial por la noche durante el tiempo necesario.

El horticultor retirado Gerald Klingaman, de la Universidad de Arkansas, describió al kalanchoe como una de las plantas con flores en maceta más fáciles de cuidar. Señaló que tolera bien la falta de agua por ser suculenta y que una ventana luminosa puede favorecer una nueva floración en invierno.

Precauciones si hay mascotas en casa

Un dato importante para quienes conviven con animales: la University of Illinois Extension advirtió que el kalanchoe es tóxico para perros y gatos. Por eso, si hay mascotas en el hogar, conviene mantener la distancia.

PlantasEvergreenJardín
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. La planta con hojas violetas que crece en maceta, vive con poca luz y es ideal para decorar repisas o estantes elevados

    La planta con hojas violetas que crece en maceta, vive con poca luz y es ideal para decorar repisas o estantes elevados

  2. El truco para convertir un envase de salsa de tomate en un semillero y hacer crecer un árbol en el jardín de casa

    El truco para convertir un envase de salsa de tomate en un semillero y hacer crecer un árbol en el jardín de casa

  3. A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”:más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

    A mediados del siglo XIX, Leonardo Higinio Pereyra Iraola trajo 12 “árboles de cristal”: más de 165 años después, solo sobrevive un ejemplar en una reserva natural de La Plata

  4. Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar:“Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

    Los jardineros coinciden sobre la alegría del hogar: “Esto es lo que tienes que hacer para que se llene de flores en poco tiempo”

  5. Poner piedras en la maceta de lengua de suegra:por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

    Poner piedras en la maceta de lengua de suegra: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Música

Chango Spasiuk, leyenda del folklore:“Mis artistas favoritos son Astor Piazzolla, Tránsito Cocomarola, Blasito Martínez Riera, Atahualpa Yupanqui”

Chango Spasiuk, cuando era joven.

Tristeza en el rock argentino:murió a los 75 años un referente del heavy metal que fue la primera voz de Rata Blanca

En 1986 nació como una canción romántica mexicana:18 años después, Los Enanitos Verdes la transformó en un himno del rock argentino

BTS en Argentina:todo lo que hay que saber sobre los horarios, el acceso y cómo llegar al show en La Plata

Tecnología

Caso Cambridge Analytica:Meta deberá pagarle a Nuevo México 25.000 millones de dólares por engañar sobre la privacidad en Facebook

Facebook; Meta. Foto: Unsplash

¿De regreso a lo retro?:la tendencia que buscan los adolescentes para alejarse de las pantallas y que los desconecta

Spotify amplía su catálogo y lanza audiolibros en Argentina:cuánto costará la nueva suscripción

El nuevo Tesla Roadster tiene una limitación que sorprende:necesita 7 horas de carga para funcionar solo 6 segundos

Turismo

Un paseo por la Fórmula 1 en Buenos Aires:la Plaza Villa Real estrenó un patio de juegos inspirado en Franco Colapinto

El renovado espacio recreativo de la Comuna 10 cuenta con boxes, podio de premiación y semáforos de largada. La propuesta gratuita incorpora juegos inclusivos y mejoras de seguridad para disfrutar en familia al aire libre.

El rincón de Salta con 10.000 hectáreas de cardones, más de 500.000 cactus y un camino que supera los 3.000 metros de altura

Una provincia argentina reintegrará hasta $150.000 a los turistas que viajen allí en el verano 2027:fechas y cómo acceder

La locomotora de 1927 que estuvo a punto de ser chatarra y volvió a funcionar tras 22 años de restauración