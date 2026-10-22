Los expertos en jardinería destacan al kalanchoe por sus flores: “Son los conejitos de Duracell de las plantas de interior”

Los expertos en jardinería destacan al kalanchoe por sus flores. Foto: Gemini

El kalanchoe se ganó un lugar especial entre las plantas de interior gracias a sus flores de colores vibrantes y a la capacidad de mantenerlas durante mucho tiempo. Los tonos van del amarillo y el naranja al rojo, el rosa y el magenta, y sus hojas carnosas siguen luciendo bien incluso cuando la planta no está en flor.

El horticultor David Trinklein, de la University of Missouri Extension, usó una comparación llamativa para describir la floración del kalanchoe: “Son los conejitos de Duracell de las plantas de interior con flores”, porque sus flores “siguen y siguen y siguen”. Según el especialista, esta especie “ofrece lo mejor de ambos mundos”, ya que combina flores vistosas con hojas atractivas.

Los cuidados clave para que el kalanchoe florezca más tiempo

Aunque el kalanchoe es una planta resistente, necesita ciertas condiciones para mantener su aspecto y prolongar la vida de sus flores. Aaron Steil, especialista en horticultura de consumo de Iowa State University Extension, explicó que crece bien en ambientes interiores luminosos y que el frío ayuda a que las flores duren más.

Steil recomendó dejar que la tierra se seque entre riegos, pero sin llegar a que la planta se marchite. Además, remarcó la importancia de un buen drenaje y aconsejó no dejar la maceta sobre un recipiente que acumule agua, ya que el kalanchoe almacena humedad en sus hojas y puede dañarse por exceso de riego.

Cómo cuidar un kalanchoe: cuánto regarlo y dónde colocarlo para que florezca durante meses. Foto: Foto: Gemini

La luz es otro factor fundamental. Emily Swihart, educadora en horticultura de University of Illinois Extension, indicó que el kalanchoe prefiere luz solar indirecta brillante, suelos con excelente drenaje y baja humedad ambiental. Para las plantas en crecimiento activo, recomendó usar un fertilizante equilibrado o uno específico para floración, siempre siguiendo las indicaciones del producto.

Cómo lograr que el kalanchoe vuelva a florecer

El kalanchoe puede volver a florecer, pero requiere controlar la exposición a la luz. Swihart explicó que la floración se induce después de seis semanas con noches de al menos 14 horas de oscuridad. Por eso, dejar una luz encendida cerca de la planta durante la noche puede impedir que florezca.

Steil advirtió que, aunque es posible conservar la planta y forzar una nueva floración, el proceso puede resultar complicado para algunos jardineros. Su recomendación es que el kalanchoe reciba luz natural durante el día y permanezca en un ambiente sin iluminación artificial por la noche durante el tiempo necesario.

El horticultor retirado Gerald Klingaman, de la Universidad de Arkansas, describió al kalanchoe como una de las plantas con flores en maceta más fáciles de cuidar. Señaló que tolera bien la falta de agua por ser suculenta y que una ventana luminosa puede favorecer una nueva floración en invierno.

Precauciones si hay mascotas en casa

Un dato importante para quienes conviven con animales: la University of Illinois Extension advirtió que el kalanchoe es tóxico para perros y gatos. Por eso, si hay mascotas en el hogar, conviene mantener la distancia.