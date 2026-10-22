Un perro quedó paralizado por una rara enfermedad, logró volver a caminar y terminó cambiando la vida de una mujer

Orlando, el perro labrador que sobrevivió a una rara enfermedad y logró convertirse en perro guía. Foto: Guide Dogs UK.

Lo que comenzó como un movimiento extraño de cabeza terminó convirtiéndose en una lucha por sobrevivir. Orlando, un perro labrador que estaba siendo preparado para asistir a personas con discapacidad visual, contrajo una enfermedad tan poco frecuente en los perros que su cuidadora nunca imaginó la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

El animal desarrolló tétanos, una infección que deterioró rápidamente su estado de salud hasta dejarlo completamente paralizado. Los veterinarios lucharon por salvarle la vida, mientras su futuro como perro guía parecía definitivamente descartado.

El labrador tuvo que aprender nuevamente a caminar y alimentarse después de sufrir una grave infección por tétanos. Imagen ilustrativa. Foto: Instagram / guidedogsuk.

Sin embargo, Orlando consiguió recuperarse, volvió a caminar y, tiempo después, protagonizó un desenlace inesperado: se convirtió en el compañero de una mujer con discapacidad visual que llevaba años esperando recibir un perro guía.

La enfermedad que dejó paralizado a Orlando y puso en riesgo su vida

La historia ocurrió en Inglaterra y fue relatada por Sarah Judd, una voluntaria de la organización británica Guide Dogs, dedicada a la formación de perros que ayudan a personas con discapacidad visual.

Orlando llegó a su casa en Swanley, en el condado de Kent, cuando tenía aproximadamente ocho semanas de vida. Como parte del programa, debía permanecer con su cuidadora durante sus primeros meses antes de comenzar una etapa de entrenamiento especializado.

El cachorro contrajo tétanos cuando se preparaba para ser perro guía y tuvo que atravesar una larga recuperación para volver a caminar. Imagen ilustrativa. Foto: Instagram / guidedogsuk.

Durante ese período, Sarah observó que el cachorro sacudía la cabeza de una manera inusual. Al principio, el comportamiento parecía indicar una molestia en los oídos, pero las visitas al veterinario revelaron un problema mucho más grave.

En la segunda consulta, los profesionales le indicaron que debía trasladarlo de urgencia a un hospital veterinario: Orlando había contraído tétanos.

La enfermedad es poco frecuente en los perros y puede provocar alteraciones musculares graves. En el caso del labrador, su evolución fue especialmente severa. En poco tiempo quedó completamente paralizado y su supervivencia se volvió incierta.

Su cuidadora recordó que durante la primera semana permanecía despierta por las noches, temiendo recibir una llamada del hospital con la noticia de que Orlando había muerto.

Orlando tuvo que aprender nuevamente a caminar y alimentarse

Aunque el perro consiguió superar la etapa más crítica de la enfermedad, todavía tenía por delante una recuperación compleja. Orlando había perdido habilidades básicas y necesitaba volver a aprender a caminar, comer y realizar actividades cotidianas.

Orlando estuvo al borde de la muerte, pero consiguió recuperarse y completar su entrenamiento para asistir a personas con discapacidad visual. Imagen ilustrativa. Foto: Unsplash.

Cuando regresó a la casa de Sarah, no podía subir escaleras y apenas lograba realizar paseos cortos. Su cuidadora tuvo que colocar alfombras y superficies antideslizantes para evitar que se lastimara al intentar desplazarse.

La enfermedad también había interrumpido su preparación como perro guía. Durante un tiempo, su estado de salud parecía incompatible con las exigencias del programa.

Sin embargo, con el avance de su recuperación, Orlando comenzó a recuperar su movilidad y su personalidad inquieta. Sarah recordó que tenía un ladrido agudo con el que expresaba lo que quería y que, en ocasiones, robaba las medias de su hija. Esos pequeños comportamientos cotidianos acompañaron una recuperación que, meses antes, parecía improbable.

De estar al borde de la muerte a convertirse en perro guía

Cuando Orlando cumplió 17 meses, su evolución permitió que retomara el camino hacia el objetivo para el que había sido preparado desde cachorro. Sarah lo entregó nuevamente a los entrenadores de Guide Dogs para que continuara su formación.

La despedida fue especialmente emotiva para la voluntaria, que había acompañado al perro durante su enfermedad y rehabilitación.

La historia de Orlando comenzó con un diagnóstico inesperado y terminó con una segunda oportunidad para él y su nueva dueña. Imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

El resultado superó sus expectativas: Orlando completó su entrenamiento como perro guía en menos de seis meses. Después de haber estado completamente paralizado y de necesitar ayuda para realizar actividades básicas, estaba preparado para acompañar a una persona con discapacidad visual.

La mujer que llevaba años esperando un perro guía

El desenlace de la historia llegó cuando Orlando fue asignado a una mujer con discapacidad visual parcial que llevaba años esperando un perro guía.

La identidad de la mujer no fue revelada en el relato publicado por The Guardian, pero Sarah contó que recibió un correo electrónico en el que su nueva cuidadora expresaba lo feliz que estaba con el animal.

Gracias a Orlando, la mujer había comenzado a salir más y a realizar actividades que antes le resultaban difíciles. Para Sarah, conocer ese resultado fue profundamente emocionante. El cachorro cuya supervivencia había estado en duda no solo había conseguido recuperarse, sino que ahora ayudaba a otra persona a tener mayor independencia.

Orlando completó su formación como perro guía después de recuperarse de una parálisis que había puesto en duda su futuro. Imagen ilustrativa. Foto: Instagram / guidedogsuk.

La experiencia también cambió la manera en que la voluntaria cuida a los animales. Desde entonces, presta especial atención a las pequeñas señales que pueden indicar un problema de salud.

La historia de Orlando muestra cómo una recuperación que parecía improbable terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad, tanto para el perro como para la mujer que hoy cuenta con su ayuda.