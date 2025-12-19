Perros y niños: las 5 razas más pacientes y familiares, según un estudio realizado por veterinarios

Elegir un compañero para los más chiquitos puede parecer una tarea difícil, pero aunque cada perro es distinto, hay ciertas razas que adoran a los niños. ¿Cuáles son?

Perros y niños Foto: Freepik

A la hora de elegir un perro para un hogar en el que deba convivir con niños, se deben tener en cuenta algunas variantes y no es una decisión que tenga que ser tomada a la ligera. De hecho, no todas las razas tienen el mismo temperamento, nivel de paciencia o tolerancia para el juego infantil.

Por eso, veterinarios y especialistas en comportamiento animal coinciden en que existen algunas razas que, por su carácter equilibrado y sociable, son especialmente adecuadas para la convivencia familiar. Y si bien es cierto que podemos educar a un perro para que sea amable y cariñoso, lo cierto es que hay algunos aspectos genéticos que, por más que queramos modificar su comportamiento, siempre estarán ahí.

Perros, niños, mascotas. Foto: Pixabay.

Sin embargo, para que un perro pueda convivir y socializar correctamente con un niño, la educación, la socialización temprana y el trato respetuoso son fundamentales. Aun así, estas cinco razas se destacan por su excelente vínculo con los más chicos.

Qué características debe tener un perro para convivir con niños

Según veterinarios, los perros ideales para familias con niños suelen compartir ciertas cualidades:

Temperamento paciente y estable

Bajo nivel de agresividad

Capacidad de adaptación a entornos ruidosos

Tendencia al juego y a la interacción social

Buen nivel de obediencia o facilidad para el adiestramiento

Con estos criterios en cuenta, estas son las razas más recomendadas.

Labrador Retriever

El Labrador Retriever es una de las razas familiares por excelencia. Veterinarios destacan su carácter amigable, equilibrado y afectuoso, lo que lo convierte en un excelente compañero para niños de todas las edades.

Es un perro juguetón, paciente y muy sociable, además de inteligente y fácil de entrenar. Suelen llevarse bien tanto con personas como con otros animales, aunque necesitan ejercicio diario y estimulación.

Golden Retriever

Muy similar al Labrador en temperamento, el Golden Retriever se caracteriza por su docilidad y sensibilidad emocional. Es una raza que suele crear vínculos muy fuertes con los miembros de la familia, especialmente con los niños.

Veterinarios señalan que su tolerancia al contacto y su predisposición al juego lo hacen ideal para hogares activos. Como punto a considerar, requiere cepillado frecuente y actividad física regular.

Beagle

El Beagle es una excelente opción para familias que buscan un perro de tamaño mediano, activo y cariñoso. Suelen ser alegres, curiosos y muy tolerantes, lo que favorece la convivencia con niños.

Además, tienen un carácter sociable y pocas conductas agresivas. Sin embargo, los especialistas recomiendan dedicar tiempo a su educación, ya que pueden ser algo testarudos si no se los entrena adecuadamente.

Perros y niños Foto: Freepik

Boxer

A pesar de su aspecto fuerte, el Boxer es considerado por veterinarios como un perro extremadamente cariñoso y protector con los niños. Tiene una gran energía y espíritu juguetón, lo que lo convierte en un compañero ideal para familias activas.

Es paciente, leal y suele disfrutar mucho del contacto humano. Por su tamaño y fuerza, se recomienda supervisar los juegos con niños pequeños y asegurar una correcta socialización desde cachorro.

Caniche (Poodle)

El Caniche, en sus distintas variedades de tamaño, es una raza muy valorada por su inteligencia, sensibilidad y capacidad de adaptación. Se trata de perros atentos, afectuosos y con buen nivel de obediencia.

Veterinarios destacan que son ideales para familias que viven en departamentos y para niños que buscan un compañero cercano y participativo. Además, suelen ser una opción para personas con sensibilidad al pelo, ya que no lo pierden en exceso.

Perros y niños Foto: Freepik

Por otro lado, los especialistas en adiestramiento canino de Filosofía Animal (@filosofia.animal en Instagram) indicaron que, más allá de las razas, el comportamiento del perro con un niño dependerá de los siguientes factores:

La socialización temprana

El entrenamiento adecuado

El respeto mutuo entre niños y mascota

Un entorno estable y afectuoso

Un perro puede convertirse en un gran aliado en el desarrollo emocional de los niños, fomentando la empatía, la responsabilidad y el vínculo afectivo. Elegir una raza con carácter familiar, siguiendo las recomendaciones veterinarias, es el primer paso para una convivencia armoniosa y segura.