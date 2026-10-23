Por qué los jardineros recomiendan tirar canela en la tierra de las plantas y para qué sirve. Foto: Foto: Gemini

La canela es un ingrediente clásico en la cocina, pero también suele aparecer entre los consejos caseros para el cuidado de las plantas. Muchos la espolvorean sobre la tierra de las macetas con la idea de prevenir hongos y mantener las plantas en buen estado.

Si bien la canela contiene compuestos como el cinamaldehído, que mostró actividad antifúngica en estudios de laboratorio, aplicarla directamente sobre el sustrato no asegura que una planta quede libre de enfermedades. La eficacia varía según la especie vegetal, el tipo de hongo y la forma de uso.

Antes de sumar este recurso a la rutina de jardinería, conviene conocer para qué puede servir, cuáles son sus limitaciones y qué cuidados son realmente importantes para mantener las plantas saludables.

Qué beneficios puede aportar la canela en las macetas

Uno de los motivos por los que se utiliza canela en jardinería es su posible acción frente a ciertos hongos. La especia es conocida por sus compuestos aromáticos, que fueron estudiados por su capacidad para inhibir microorganismos en condiciones controladas.

Este método tiene distintos beneficios para las plantas. Foto: Foto: Gemini

Por eso, algunos aficionados la emplean como complemento en el cuidado de las plantas. Sin embargo, no debe considerarse un fungicida de eficacia comprobada ni reemplazar tratamientos específicos cuando hay una infección.

En los semilleros, es común espolvorear una pequeña cantidad de canela sobre el sustrato donde germinan las semillas. El objetivo es prevenir hongos asociados al exceso de humedad, que pueden debilitar o pudrir las plántulas antes de que crezcan. De todos modos, la especia no es suficiente por sí sola: es clave usar recipientes limpios, un sustrato adecuado, buena ventilación y riego moderado.

Por qué la canela no reemplaza los cuidados básicos de las plantas

Si una maceta permanece constantemente húmeda, agregar canela no resolverá el problema de fondo. Lo adecuado es revisar los agujeros de drenaje, controlar el estado de las raíces y ajustar el riego según las necesidades de cada especie.

Además, no existe una dosis doméstica universal que garantice resultados seguros y eficaces para todas las plantas. Aplicaciones abundantes o repetidas sin una necesidad concreta pueden no aportar ningún beneficio.

Cómo usar la canela en las macetas sin dañar las plantas

Si se quiere probar este truco casero, lo mejor es hacerlo con moderación y sin expectativas exageradas. No hay que cubrir toda la maceta con una capa gruesa ni mezclar grandes cantidades con la tierra, ya que no está demostrado que eso mejore el crecimiento de las raíces o la producción de flores.

Tampoco conviene utilizar la canela como único tratamiento ante una enfermedad: si aparecen manchas, moho persistente o raíces dañadas, es fundamental identificar la causa y aplicar el tratamiento adecuado.

El control de la humedad sigue siendo clave: un sustrato demasiado mojado puede favorecer problemas que la canela no solucionará.