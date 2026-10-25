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Cómo cuidar las acacias: guía rápida para que crezcan fuertes y luzcan todo el año

Son árboles y arbustos altamente valorados por su follaje y sus flores. Qué hay que tener en cuenta para que crezcan fuertes y sanas en el jardín.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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La clave para mantener las acacias saludables es adaptar los cuidados a la especie y al clima,
La clave para mantener las acacias saludables es adaptar los cuidados a la especie y al clima Foto: Pinterest
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Las acacias son plantas ornamentales que pueden aportar una gran cantidad de sombra, textura y color a los espacios exteriores. Según la especie, pueden desarrollar flores amarillas, blancas o color crema, además de un follaje que cambia de aspecto y tamaño.

Por su diversidad, existe una gran cantidad de opciones para distintos tipos de jardines y balcones, aunque es muy importante conocer sus necesidades para elegir dónde plantarlas y cómo cuidarlas. Para que crezcan saludables, no alcanza con regarlas de manera frecuente: también hay que prestar atención a la exposición solar, el drenaje del suelo y el espacio disponible para sus raíces.

La clave para mantener las acacias saludables es adaptar los cuidados a la especie y al clima,
La clave para mantener las acacias saludables es adaptar los cuidados a la especie y al clima Foto: Pinterest

Dónde colocar las acacias para que crezcan fuertes

La mayoría de las acacias prefieren espacios luminosos, en exterior y con varias horas de sol directo al día. Una buena exposición favorecerá el desarrollo de sus ramas y de sus hojas, y en las plantas que tienen flores, puede llegar también a contribuir a la floración.

Antes de plantarlas, conviene evaluar el tamaño que alcanzará cada ejemplar. Algunas especies se desarrollan como arbustos compactos, mientras que otras se convierten en árboles de gran porte, por lo que necesitan espacio para extender sus raíces y su copa.

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También es importante tener en cuenta el clima de la región. La resistencia al frío, al viento y a las altas temperaturas cambia según la especie. Por eso, antes de elegir una acacia para el patio o el jardín, lo recomendable es consultar qué variedad se adapta mejor a las condiciones locales.

La clave para mantener las acacias saludables es adaptar los cuidados a la especie y al clima,
La clave para mantener las acacias saludables es adaptar los cuidados a la especie y al clima Foto: Pinterest

Dónde plantar acacias para que crezcan sanas y fuertes

Las acacias necesitan una ubicación adecuada para desarrollarse y mantener su follaje saludable. En general, muchas de las variedades ornamentales prefieren los espacios exteriores con varias horas de sol directo al día, ya que una buena iluminación favorece su crecimiento y, en las especies florales, puede contribuir a una floración abundante.

Antes de plantarlas, es importante considerar el espacio disponible, porque algunas variedades crecen como arbustos y otras pueden alcanzar un tamaño considerable. También conviene elegir un lugar protegido de los vientos fuertes y con un suelo que permita drenar el agua correctamente.

En patios y jardines, lo ideal es comprobar las dimensiones que alcanzará la especie elegida para evitar que sus raíces o ramas interfieran con construcciones y otras plantas. Si se cultiva en maceta, hay que seleccionar un recipiente acorde con su desarrollo y con suficientes orificios de drenaje.

Cómo regar las acacias para favorecer su crecimiento

El riego es uno de los cuidados fundamentales para que las acacias crezcan fuertes, aunque la frecuencia depende de la variedad, la edad del ejemplar y las condiciones climáticas. Las plantas jóvenes necesitan un seguimiento más frecuente mientras desarrollan sus raíces, mientras que muchas acacias adultas pueden tolerar períodos de sequía una vez establecidas.

Durante los meses de calor, conviene revisar la humedad de la tierra para determinar cuándo hace falta volver a regar. La clave es aportar agua suficiente para humedecer la zona de las raíces, sin dejar el suelo constantemente empapado.

La clave para mantener las acacias saludables es adaptar los cuidados a la especie y al clima,
La clave para mantener las acacias saludables es adaptar los cuidados a la especie y al clima Foto: Pinterest

Los errores más comunes al cuidar las acacias

Aunque muchas variedades de acacia se caracterizan por su resistencia, algunos errores de mantenimiento pueden afectar su crecimiento. Para evitar problemas, conviene prestar atención a estos aspectos:

  • Regar demasiado: mantener la tierra húmeda de forma permanente puede dañar las raíces. Es importante comprobar la humedad antes de volver a regar.
  • Elegir un lugar con poca luz: muchas especies necesitan una buena exposición solar para desarrollarse adecuadamente. La ubicación debe elegirse según los requerimientos de cada variedad.
  • Descuidar el drenaje: si el agua se acumula alrededor de las raíces, pueden aparecer problemas que debiliten la planta.
  • No considerar su tamaño adulto: plantar una acacia demasiado cerca de paredes, veredas o tuberías puede generar inconvenientes a medida que crece.
  • Podar sin conocer la especie: una poda inadecuada puede afectar la estructura del árbol y, en las variedades florales, reducir la floración.
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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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