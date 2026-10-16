Cómo cuidar una Santa Rita: cuánto regarla y dónde colocarla para que se llene de flores. Foto: Foto generada con IA

La buganvilla —conocida también como Santa Rita— se volvió una de las plantas favoritas para decorar patios, jardines, terrazas y balcones gracias a sus flores de tonos fucsias, violetas, blancos, naranjas o rojizos. Aunque es resistente y se adapta a distintos espacios, para que se llene de color en la temporada cálida necesita ciertos cuidados puntuales.

Esta trepadora es ideal para cubrir paredes, rejas o pérgolas, pero su floración depende de tres factores clave: la luz solar, el riego y el drenaje del sustrato. Si alguno de estos puntos falla, la planta puede perder vigor y florecer poco.

Cuánto y cómo regar la buganvilla

Uno de los errores más comunes es excederse con el agua, sobre todo cuando la buganvilla está en maceta. Esta especie tolera mejor los períodos cortos de sequía que el exceso de humedad, que puede dañar las raíces.

La Santa Rita llena de color cualquier espacio. Foto: Gemini

Durante la primavera y el verano, conviene revisar la humedad del sustrato y regar solo cuando la capa superficial de la tierra esté seca. La frecuencia varía según la temperatura, el viento, el tamaño de la maceta y la exposición al sol. En días de mucho calor, puede requerir agua más seguido; en épocas frescas, el riego debe espaciarse.

Lo ideal es regar directamente sobre la tierra hasta humedecer bien el sustrato y dejar que el exceso de agua drene por los agujeros de la maceta. Si está plantada en el jardín, es fundamental que el suelo no quede encharcado.

En otoño e invierno, cuando el crecimiento se ralentiza, la buganvilla necesita menos agua. Antes de volver a regar, hay que asegurarse de que la tierra se haya secado parcialmente.

Dónde ubicar la buganvilla para lograr una floración abundante

La luz solar es el factor más importante para que la buganvilla explote de flores. Necesita varias horas de sol directo al día y se desarrolla mejor en lugares cálidos y bien iluminados.

Se puede ubicar en un jardín soleado, junto a una pared, cerca de una reja o en una terraza con buena luz. También crece en balcones, siempre que tenga espacio, sol y una maceta adecuada.

Como planta trepadora, la buganvilla se beneficia de un soporte firme para extender sus ramas. Si se la coloca junto a una pared o pérgola, conviene dejarle espacio para crecer y evitar que quede apretada entre otras plantas.

Qué tierra necesita y cómo favorecer la floración

La buganvilla prefiere un sustrato suelto, aireado y con buen drenaje. El agua acumulada en las raíces puede provocar que las hojas se pongan amarillas o se caigan.

En maceta, es clave elegir un recipiente con agujeros en la base y usar un sustrato que permita que el agua circule con facilidad. No hay que dejar agua acumulada en el plato debajo de la maceta. En el jardín, se adapta a distintos suelos, pero conviene evitar los terrenos compactos o que retienen humedad por mucho tiempo.

Para que la buganvilla se llene de flores, además de la luz y el riego, hay otros cuidados importantes:

Evitar el exceso de agua: la tierra siempre húmeda perjudica las raíces y limita la floración.

No abusar del fertilizante: mucho nitrógeno favorece las hojas y ramas, pero resta flores. Si necesita nutrientes, usar un fertilizante para plantas con flor y seguir las indicaciones del envase.

Podas moderadas: retirar ramas secas o dañadas ayuda a mantener la planta ordenada. Las podas más importantes deben hacerse según el clima y la época de floración.

Elegir una maceta adecuada: debe tener espacio suficiente para las raíces y buen drenaje.

Protegerla de las heladas: aunque resiste el calor y el sol, las temperaturas muy bajas pueden dañarla, sobre todo si es joven o está en maceta.

Con estos cuidados, la buganvilla puede convertirse en la protagonista del jardín o el balcón, cubriéndose de flores intensas durante toda la temporada cálida.