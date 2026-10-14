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La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: quiénes lo acompañan y cuándo se reunirá con Eduardo Bolsonaro

Milei inicia una gira clave por EEUU con reuniones con empresarios, premios internacionales y gestos políticos hacia Trump y el entorno de Bolsonaro. La agenda incluye encuentros estratégicos, discursos sobre economía y señales de alineamiento con referentes de la derecha global.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.
Javier Milei llegará a los Estados Unidos el día de hoy y mantendrá una agitada agenda de dos días. Foto: via REUTERS
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Javier Milei llegará a Estados Unidos a las 9:30 de la mañana de este miércoles, acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Durante su estadía de dos días, el mandatario mantendrá reuniones con empresarios, recibirá distinciones y ratificará su respaldo a sus aliados políticos: Donald Trump, en Estados Unidos, y Flávio Bolsonaro, en Brasil.

Además de las actividades protocolares, el viaje apunta a reforzar el perfil internacional de Milei y consolidar los vínculos con dirigentes de derecha de la región y del mundo. En ese marco, la agenda combinará encuentros políticos y empresariales orientados a fortalecer alianzas estratégicas y promover inversiones, en un contexto atravesado por desafíos económicos y geopolíticos.

El presidente Javier Milei .
Javier Milei buscará reforzar su perfil internacional en un contexto marcado por la sintonía ideológica con referentes de la derecha regional y global. Foto: NA

Cómo es el cronograma de Javier Milei en los Estados Unidos

Miércoles 14 de octubre

  • 18:15: Reunión con Andy Kleinman, argentino que se dedica al desarrollo de videojuegos.
  • 18:45: Reunión con Harold Hamm, fundador de Continental Resources, una de las mayores petroleras privadas independientes de Estados Unidos.
  • 20:00: Official Hispanic Heritage Gala en el Auditorio Andrew W. Mellon en la cual se reunirá con dirigentes y figuras cercanas al Partido Republicano de los Estados Unidos y referentes varios de la derecha a nivel internacional. La gala es organizada por Latino Wall Street, una plataforma perteneciente a los influencers Gaby WallStreet y Tony Delgado, muy cercanos al trumpismo.

Allí, Milei recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana” y dará un discurso donde podría respaldar electoralmente a sus socios políticos.

En este sentido, Adrián Ravier comentó: “Se sabe el alineamiento del presidente Javier Milei con Trump y con los Estados Unidos, y por supuesto hay un apoyo explícito del Presidente en estas elecciones también”.

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Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.
Adrián Ravier, vocero presidencial
Adrián Ravier comentó: “Se sabe el alineamiento del presidente Javier Milei con Trump y con los Estados Unidos, y por supuesto hay un apoyo explícito del Presidente en estas elecciones también”. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

En la misma gala mencionada, Milei compartirá el rol de invitado de honor con Eduardo Bolsonaro, hermano del actual candidato presidencial de la oposición brasileña, quien anticipó en redes sociales: “Mañana en Washington DC estaré compartiendo escenario con el presidente Javier Milei”.

El trasfondo de este encuentro es político y judicial ya que Eduardo mantiene una condena firme desde este mes en su país a cuatro años y dos meses de prisión por el cargo de coacción en el curso de un proceso judicial. En este sentido, las autoridades consideraron que el mismo presionó a la administración de Trump para que impusiera sanciones con el fin de influir en el juicio contra su padre.

La condena quedó firme a comienzos de este mes y el jueves pasado el juez Alexandre de Moraes ordenó su arresto, el comienzo de cumplimiento de la pena y la anulación de sus pasaportes brasileños. Mientras que Eduardo rechazó la medida en X y la calificó de arbitraria.

Eduardo Boslonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, candidato a presidente.
Eduardo Boslonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. Foto: REUTERS

La segunda vuelta en el país vecino será el 25 de octubre, luego de que Flávio Bolsonaro se impusiera en primera vuelta con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula da Silva. “Somos optimistas para el balotaje”, afirmó Ravier en nombre del Gobierno.

Jueves 15 de octubre

  • 11:20: charla de Milei ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos con una exposición titulada: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Allí recibirá además un premio para reconocer su defensa de la libre empresa y la libertad económica: “Global Champion of Free Enterprise”.
  • 17:00: Milei participará del encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en la Embajada argentina en una actividad titulada “Expandir las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”.
  • 21:00: Emprenderá su regreso a Buenos Aires con un arribo previsto a las 8:30 del día viernes.
El presidente Javier Milei volverá a salir del país el día 19. Foto: NA

Sin embargo, el descanso del Presidente en el país será corto ya que el lunes 19 volverá a salir de país en rumbo a Madrid para reunirse con empresarios y figuras de Vox y del Partido Popular, antes de las elecciones anticipadas convocadas por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre.

Javier MileiGobiernoEstados Unidos
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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