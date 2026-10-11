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Javier Milei viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos: cómo será la agenda del presidente

El destino principal es Washington D. C., donde el mandatario tendrá una serie de actividades que van desde reuniones con empresarios a un discurso en la Cámara de Comercio estadounidense.

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Javier Milei en Estados Unidos. Foto: Reuters.
Javier Milei viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos.
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Javier Milei viajará este martes a las 23hs hacia Estados Unidos, en lo que será su quinta visita al país norteamericano en lo que va del año. El destino principal es Washington D. C., donde llevará a cabo su agenda durante tres días.

El presidente pisará suelo estadounidense junto con su comitiva el miércoles a las 9:30 (hora argentina). Cerca de las 18hs se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, que tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. Pionero del petróleo norteamericano, comenzó en la industria con un negocio de transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas de Estados Unidos y transformó su país en el mayor productor mundial de crudo.

Viaje de Javier Milei en avión
Javier Milei viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos. Foto: TV Pública

Por la noche, a las 20hs, Milei participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.

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El jueves 15, a las 11:20hs, llevará a cabo una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que se dará bajo el lema “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

Además, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su “defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica”.

A las 17hs, participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington D. C.

Por la noche, a las 21hs, el presidente partirá nuevamente un vuelo especial hacia nuestro país y llegará a la Argentina el viernes a las 8:30hs.

La agenda del Gobierno mientras Milei está de viaje

Mientras Javier Milei permanece en Estados Unidos, el Gobierno Nacional continuará con su agenda de actividades: del martes 13 al viernes 17, el ministro de Economía, Luis Caputo, participa de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM), en Bangkok, Tailandia.

Por su parte, el martes a las 13hs los miembros del Gabinete se reunirán nuevamente en una Mesa Política y a las 16hs. el vocero presidencial, Adrián Ravier, dará su habitual conferencia de prensa.

Reunión de la mesa política del Gobierno
La mesa política se reunirá mientras Milei está en EEUU. Foto: Prensa Gobierno

El mismo día, con horario a confirmar, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El miércoles, a las 9:30hs, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será el orador principal del Día Nacional de la Competencia de Argentina, en el marco del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería, mientras que a las 10hs, su par de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmará un convenio marco con la provincia de Córdoba sobre el Sistema de Mediación.

Cerca del mediodía, el ministro de Salud, Mario Lugones, asistirá al 52.º Congreso Argentino de Cardiología, en La Rural, mientras que Monteoliva, mantendrá una reunión de trabajo con Guillermo Montenegro, en Mar del Plata.

El jueves, a las 9hs, Lugones disertará en el Congreso Iberoamericano de Salud FICS, mientras que, por la tarde, Mahiques firmará otro convenio, esta vez con la provincia de La Pampa, sobre Trata de Personas.

Al finalizar la semana, el viernes 16 a las 11hs, Sturzenegger participará nuevamente como orador en la Cumbre Federal Logística, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la ministra de Seguridad supervisará los dispositivos de seguridad desplegados en el AMBA, con motivo de la visita del Papa León XIV.

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