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Murió Norberto Di Próspero, histórico secretario general de APL y referente del sindicalismo legislativo

Tenía 61 años. Fue durante más de dos décadas una figura central del sindicalismo parlamentario, y al frente de APL construyó una conducción de fuerte presencia institucional, con permanente participación en las negociaciones salariales y en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Congreso Nacional.

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Norberto Di Próspero, histórico secretario general del gremio de trabajadores del Congreso.
Norberto Di Próspero, histórico secretario general del gremio de trabajadores del Congreso. Foto: Facebook / Norberto Di Próspero.
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Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), murió este miércoles repentinamente, lo que generó un fuerte impacto entre los empleados del sector, dirigentes sindicales, legisladores y autoridades parlamentarias.

Norberto Di Próspero, histórico secretario general del gremio de trabajadores del Congreso.
Norberto Di Próspero, histórico secretario general del gremio de trabajadores del Congreso. Foto: Facebook / Norberto Di Próspero.

Di Próspero, de 61 años, fue durante más de dos décadas una figura central del sindicalismo parlamentario, y al frente de APL construyó una conducción de fuerte presencia institucional, con permanente participación en las negociaciones salariales y en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Congreso Nacional.

El comunicado del APL
Murió Norberto Di Próspero, histórico secretario general del gremio de trabajadores del Congreso Foto: APL

La muerte del dirigente se produjo a pocos días de una elección de delegados en el gremio, prevista para el martes próximo.

Norberto Di Próspero, histórico secretario general del gremio de trabajadores del Congreso.
Norberto Di Próspero, histórico secretario general del gremio de trabajadores del Congreso. Foto: Facebook / Norberto Di Próspero.

Su liderazgo se consolidó a partir de 2004, cuando asumió la conducción del gremio con la Lista Verde y Blanca, tras suceder a Ricardo Sablich. Desde entonces logró sucesivas reelecciones y se convirtió en un actor de consulta obligada para las autoridades de ambas cámaras legislativas.

El comunicado del bloque justicialista en el Congreso para despedir a Próspero
El comunicado del bloque justicialista en el Congreso para despedir a Norberto Di Próspero Foto: Redes sociales

Además de su tarea en APL, Di Próspero ocupó la presidencia de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), cargo para el que había sido recientemente reelegido hasta 2030, consolidando una estructura que reúne a trabajadores legislativos de distintas provincias del país.

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