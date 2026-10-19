Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Discurso de Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén. Foto: Captura

El presidente Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la continuidad de su programa económico y aseguró que el Gobierno construyó un respaldo financiero de US$125.000 millones para atravesar el próximo año electoral.

Durante un discurso pronunciado este lunes 19 de octubre en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, defendió su política cambiaria, rechazó una devaluación y sostuvo que el resultado de los comicios será determinante para profundizar las reformas y reducir impuestos.

Milei habló de las elecciones de 2027 y aseguró que los argentinos no votarán para volver al pasado

Durante su exposición, Milei presentó las elecciones presidenciales de 2027 como una instancia decisiva para definir el rumbo económico de la Argentina. En ese sentido, sostuvo que los ciudadanos deberán elegir entre la continuidad de las políticas de su administración y un regreso a los modelos impulsados por gobiernos anteriores.

“Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás. Confío en que los argentinos van a votar para adelante y vamos a salir adelante”, expresó el mandatario.

El Presidente también reconoció que existe cautela entre los inversores internacionales ante el escenario electoral. Según explicó, numerosas empresas mantienen sus decisiones de inversión en espera de conocer si las políticas económicas actuales tendrán continuidad después de diciembre de 2027.

“Es el test del inversor el año que viene. Están todos haciendo wait & see. Lo entiendo”, señaló. Sin embargo, manifestó su confianza en que los resultados electorales permitirán consolidar el programa de desregulación, apertura comercial y reducción del gasto público.

El respaldo de US$125.000 millones que Milei presentó para afrontar el año electoral

Uno de los anuncios económicos centrales del discurso fue la existencia de lo que Milei definió como un “seguro” de US$125.000 millones para 2027, destinado a fortalecer la posición financiera de la Argentina frente a eventuales turbulencias internacionales y electorales.

El mandatario explicó que su cálculo contempla las compras de divisas realizadas por el Banco Central, los acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos, una posición en futuros que estimó en US$15.000 millones y los ingresos esperados por el comercio exterior y las inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Nos hemos construido un seguro, a esta altura, de 125 mil millones de dólares”, afirmó. Según Milei, ese respaldo permitiría que los argentinos puedan “elegir en paz” durante los próximos comicios.

Discurso de Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén. Foto: Captura

La cifra mencionada no equivale a reservas internacionales líquidas disponibles, si no que incluye mecanismos financieros, operaciones y flujos futuros estimados.

Qué dijo Milei sobre la inflación, el dólar y la posibilidad de bajar impuestos

En otro tramo de su discurso, Milei defendió el rumbo económico del Gobierno y rechazó los planteos que reclaman una devaluación del peso para recuperar competitividad.

“La devaluación es una propuesta cortoplacista que lo único que deja en el mediano y largo plazo es una ciudadanía más empobrecida”, sostuvo. También atribuyó la desaceleración económica y las dificultades para reducir la inflación a un escenario internacional marcado por el encarecimiento de la energía y las tasas de interés.

Los últimos indicadores del INDEC muestran que la inflación de septiembre fue del 1,9% mensual, mientras que la actividad económica había registrado una caída desestacionalizada del 2,9% en julio.

Respecto de las próximas reformas, Milei anticipó que buscará profundizar la reducción de impuestos si su modelo obtiene respaldo electoral y se consolida el crecimiento económico.

“Si logramos consolidar en las urnas y validar el modelo”, sostuvo, el crecimiento permitiría una reducción tributaria que, según su escenario base, equivaldría a US$500.000 millones en ocho años. Se trata de una proyección condicionada y no de una rebaja impositiva ya aprobada.

De esta manera, el mandatario dejó planteada su estrategia de cara a 2027: presentar la estabilidad económica, la acumulación de divisas y las inversiones como argumentos para conseguir respaldo electoral y avanzar con una nueva etapa de reformas.