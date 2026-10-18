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Javier Milei viajará a España en medio de una semana clave en el Congreso

El Presidente partirá el lunes rumbo a Madrid, donde podría reunirse con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. El oficialismo afrontará una sesión decisiva en Diputados.

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Javier Milei en España. Foto: Presidencia.
El presidente viajará a Madrid este lunes 19 de octubre.
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El presidente Javier Milei viajará a España el lunes 19 de octubre después de permanecer menos de cuatro días en la Argentina tras su gira por Estados Unidos. La visita se llevará a cabo en medio de la campaña electoral española y coincidirá con una sesión clave de la Cámara de Diputados, prevista para el miércoles 21, en la que el oficialismo buscará avanzar con distintos proyectos legislativos.

Cuál será la agenda de Javier Milei en España

Antes de partir hacia Madrid, Milei tiene previsto participar de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, en Neuquén, junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según informó Infobae, la agenda española todavía no está cerrada, aunque se evalúan posibles encuentros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

El viaje se enmarca en la estrategia del mandatario de fortalecer sus vínculos con dirigentes conservadores y liberales de Europa y América Latina. En este contexto y durante su reciente visita a Estados Unidos, volvió a respaldar a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones brasileñas y participó de actividades con referentes republicanos, mientras España se prepara para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.

Javier Milei en la Cámara de Comercio de Estados Unidos
El presidente disertó para profundizar en distintos aspectos de la economía argentina. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

Qué ocurrirá en el Congreso mientras Milei esté fuera del país

La ausencia presidencial coincidirá con la sesión convocada para el 21 de octubre en Diputados, después de que la oposición no lograra reunir el quórum necesario para debatir la derogación del DNU 70/2023. Entre los temas previstos, figuran iniciativas sobre soberanía nacional, propiedad privada, discapacidad y endeudamiento familiar, aunque su tratamiento dependerá de los acuerdos parlamentarios.

Las negociaciones quedarán principalmente en manos de Santilli, Martín Menem y otros integrantes de la mesa política oficialista. Además, el Gobierno continuará las conversaciones con gobernadores y representantes del PRO para conseguir respaldo a la eliminación de las PASO y al Presupuesto 2027, dos iniciativas que requieren el acompañamiento de bloques aliados.

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