La mesa política del Gobierno se reúne este martes con la Reforma Electoral y el proyecto de Discapacidad en el temario

El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política. Foto: Foto: Presidencia

La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse este martes 20 de octubre para acelerar el tratamiento de los proyectos legislativos pendientes y discutir los criterios para cerrar acuerdos electorales con los gobernadores aliados, en medio un calendario cada vez más ajustado.

“Hay diferentes visiones dentro de la mesa”, reconoció en diálogo con la agencia Noticias Argentinas uno de los integrantes del ala política, en referencia a las demoras en el tratamiento de las principales iniciativas y las diferencias sobre la estrategia legislativa y electoral.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza el encuentro del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei. Tras la reunión, los interlocutores de La Libertad Avanza recibirán a los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando de Andreis para avanzar en las negociaciones parlamentarias.

El encuentro se desarrolla en la previa de la sesión prevista para este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados, que incluye en el temario la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los proyectos vinculados al endeudamiento familiar y a discapacidad.

El encuentro se lleva adelante en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Semana clave en Diputados

Precisamente, la iniciativa sobre discapacidad abrió un nuevo debate interno por las concesiones presupuestarias incorporadas durante las negociaciones con los aliados, que contrastan con el ajuste previsto en el proyecto de Presupuesto 2027.

El Ministerio de Economía dejó trascender sus reparos a los cambios, que quedaron expuestos cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, planteó que desde el Poder Ejecutivo apuntaban a “otra cosa”.

Otra de las discusiones gira en torno a los tiempos para cerrar acuerdos electorales con los gobernadores aliados. En ese contexto, la reforma electoral continúa sin definiciones en el Senado y constituye una pieza central de la estrategia de reelección de Milei en 2027.

Las diferencias también alcanzan las expectativas sobre el alcance de la reforma. Mientras los sectores más pesimistas consideran que el oficialismo deberá conformarse con suspender las PASO en 2027, otros funcionarios, entre ellos Santilli, confían en reunir los votos para aprobar el proyecto en su totalidad.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Las dificultades para construir consensos se extienden al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo para retomar la iniciativa política sobre la cuestión Malvinas. La intención original era incluirlo en la sesión de este miércoles, pero La Libertad Avanza debió postergar el tratamiento ante la falta de acuerdos.

En Balcarce 50 todavía no lograron establecer un cronograma para el tratamiento de las principales iniciativas legislativas.

Tanto el Presupuesto 2027 como la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional permanecen sin fecha definida, en medio de las diferencias internas y las dificultades para reunir los consensos necesarios.