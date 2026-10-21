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Diputados sesiona este miércoles: discapacidad, deudas familiares y propiedad privada, los temas clave

El oficialismo confía en reunir el quórum para una extensa jornada de debate. La oposición buscará introducir cambios en los proyectos más sensibles.

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La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial para este miércoles 21 de octubre a las 12 horas. Foto: Noticias Argentinas
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La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial para este miércoles 21 de octubre, a las 12, con un temario que incluye reformas sobre discapacidad, endeudamiento familiar, propiedad privada y trazabilidad de medicamentos.

La Libertad Avanza confía en reunir el quórum necesario para abrir el debate, mientras que la oposición intentará modificar los dictámenes del oficialismo. La discusión podría extenderse hasta la madrugada del jueves.

Discapacidad: qué propone el oficialismo y por qué la oposición reclama extender la emergencia

Uno de los principales puntos de conflicto será el régimen de prestaciones y pensiones para personas con discapacidad. El oficialismo buscará avanzar con un proyecto que incorpora beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina el carácter transitorio de la emergencia y establece disposiciones permanentes.

La oposición, en cambio, propone prorrogar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Según sus legisladores, esa herramienta permitiría exigir respuestas judiciales más rápidas para las 324.303 solicitudes de pensión que identifican como pendientes y los pagos reclamados por prestadores.

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También cuestionan que la iniciativa oficialista deje aspectos vinculados con la evaluación de pensiones y su compatibilidad con el empleo sujetos a reglamentación. Entre sus reclamos figuran el financiamiento de las prestaciones y la actualización de aranceles.

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Discapacidad, deudas familiares y propiedad privada, los temas clave de este miércoles. Foto: Captura de pantalla Diputados

Deudas familiares: quiénes podrían acceder a una refinanciación y cuáles serían los límites

El endeudamiento de los hogares será otro de los ejes centrales de la sesión. El dictamen impulsado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR prioriza mejorar la información que reciben los usuarios al contratar créditos, sin establecer topes a las tasas de interés ni mecanismos obligatorios de refinanciación.

Por su parte, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica proponen una emergencia de 180 días y un régimen de regularización destinado a personas con dificultades para pagar sus obligaciones financieras.

La iniciativa opositora contempla las siguientes condiciones:

  • Deudas con una mora superior a 60 días.
  • Montos de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes a $3.265.010 según la referencia incluida en el proyecto.
  • Refinanciación en un mínimo de 12 cuotas.
  • Cuotas mensuales que no superen el 30% de los ingresos de la persona.
  • Estas condiciones forman parte de una propuesta legislativa y todavía no constituyen un beneficio vigente.

Propiedad privada, medicamentos y vandalismo rural: los otros proyectos que se debatirán

La sesión comenzará con el tratamiento de un proyecto procedente del Senado sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa plantea modificaciones al régimen de expropiaciones y desalojos y mantiene la vigencia de la Ley de Tierras.

También figura un proyecto de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que busca fortalecer los mecanismos de seguimiento de productos como el fentanilo. La iniciativa adquirió relevancia después de la crisis sanitaria provocada por ampollas contaminadas.

El temario se completa con una propuesta para endurecer las penas por vandalismo rural. Tras el fracaso de la sesión opositora de la semana anterior por falta de quórum, el oficialismo intentará imponer sus dictámenes, aunque el resultado dependerá de los acuerdos que se alcancen durante el debate.

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