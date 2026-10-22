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El Gobierno oficializó el Decreto 1103/26 por la visita del papa León XIV: qué días y qué partes del país tendrán feriados extraordinarios

El Gobierno activó el decreto que dispuso días no laborables por la visita del Sumo Pontífice. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS
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El Gobierno declaró de interés nacional la visita oficial del papa León XIV prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, a la vez que oficializó el esquema de feriados de dichas jornadas y creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria que tendrá como objetivo planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de esta visita.

Así lo indicó a través del Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial en el cual señaló: “Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

En tanto, informó que se estableció “como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026” en todo el país, mientras que el martes 10 de noviembre será feriado “exclusivamente en el ámbito de la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y el miércoles 11 de noviembre el feriado será en exclusiva “en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Además, indicó: “Créase, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de Su Santidad el papa León XVI’ que tendrá por objeto planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de dicha visita y para el cumplimiento de las obligaciones directamente derivadas de ella”.

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El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli.
El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli.
El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.

La citada Unidad “tendrá vigencia hasta el cumplimiento de los objetivos para los cuales se crea, no pudiendo exceder el plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia del presente decreto.

El cronograma de la visita del Papa a la Argentina

El Vaticano difundió el programa de actividades de León XIV durante su paso por el país, del 8 al 11 de noviembre.

  • Domingo 8 de noviembre: Llegada a Buenos Aires procedente de Uruguay. Visita el monumento al general José de San Martín y participación de una recepción oficial en la Casa Rosada, donde se espera un encuentro con Javier Milei. También están previstas reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
  • Lunes 9 de noviembre: visita el Pequeño Cottolengo Don Orione y celebración una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles. Más tarde, encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y participación de otras actividades religiosas en la ciudad.
El papa León X llega al hospital Gemelli antes de la cirugía a la que se someterá para extirpar un nódulo pulmonar.
El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. Foto: REUTERS
  • Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y celebración de una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y reunión con integrantes del clero en la Catedral. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, participación de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
  • Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel federal a las 8 y celebración de una misa en la Basílica de Luján a las 10. La partida hacia Lima, Perú, está prevista para las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Papa León XIVFeriadoArgentina
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