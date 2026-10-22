Video: Javier Milei cumple 56 años y así le cantaron Karina y los diputados de La Libertad Avanza

El presidente cumplió 56 años. Foto: Capturas de pantalla

El presidente Javier Milei cumplió 56 años este jueves 22 de octubre y recibió un particular saludo de su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y de los diputados de La Libertad Avanza, quienes se reunieron en el Congreso para cantarle el feliz cumpleaños. La celebración estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y quedó registrada en un video que posteriormente fue replicado por el propio mandatario en sus redes sociales.

Video: así le cantaron el feliz cumpleaños a Javier Milei en el Congreso

El festejo se realizó en uno de los salones de la Cámara de Diputados, donde legisladores y funcionarios oficialistas se congregaron para enviarle un saludo al jefe de Estado, Karina Milei y Martín Menem encabezaron el encuentro en el que los presentes entonaron el tradicional feliz cumpleaños entre aplausos y gestos de celebración.

El video fue acompañado por un mensaje publicado desde el espacio oficialista: “Gracias por devolvernos la esperanza y cambiar la historia. VLLC!!!”. La grabación llegó al propio Milei, quien la compartió en su cuenta de Twitter y respondió con una de sus expresiones habituales: “¡Viva la libertad carajo!“.

Javier Milei cumplió 56 años y así le cantaron Karina y los diputados de La Libertad Avanza Video: @LLA_Diputados

Los saludos de los funcionarios por los 56 años de Javier Milei

Además del festejo en Diputados, varios integrantes del Gobierno nacional utilizaron sus redes sociales para dedicarle mensajes al mandatario. Una de ellas fue la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, quien compartió una publicación en la que expresó su afecto personal por el Presidente: “Feliz cumple Javi, no hay manera de conocerte de verdad y no quererte”.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo destacó la oportunidad de trabajar junto a Milei y sostuvo que acompañarlo constituye un honor por el que siempre estará agradecido.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también se sumó a los saludos y destacó el papel del mandatario en las reformas impulsadas por su administración.

En tanto, la diputada Lilia Lemoine recordó cómo conoció las ideas de Milei en 2018, cuando una conversación en una pizzería la llevó a buscar información sobre el economista, que todavía no había comenzado su carrera política electoral.

Sandra Pettovello junto a Javier Milei. Foto: Instagram.

Cómo pasó Javier Milei su cumpleaños tras regresar de España

El cumpleaños número 56 de Milei coincidió con su regreso a Argentina después de una visita oficial a Madrid, donde participó del Nueva Economía Fórum y mantuvo actividades políticas y económicas.

El avión presidencial aterrizó en Aeroparque durante la mañana de este jueves después de una jornada en España marcada por sus declaraciones contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Mientras tanto, en Buenos Aires, el bloque de La Libertad Avanza viene de participar de una extensa sesión en la Cámara de Diputados que se prolongó durante la madrugada.

El presidente argentino en un foro económico en Madrid,. Foto: Prensa Gobierno

De acuerdo a la crónica de Clarín, el saludo grupal se realizó después de las 4 de la mañana en el Salón de Honor, una vez avanzada la jornada parlamentaria.