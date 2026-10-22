Javier Milei reconoció la desaceleración de la economía y vinculó la reciente suba del riesgo país con la incertidumbre electoral

Javier Milei. Foto: NA

Javier Milei reconoció que su Gobierno cometió errores y que algunas decisiones podrían haberse ejecutado mejor, aunque defendió los resultados de su programa económico y aseguró que cumplió con los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

“Seguro que hay cosas que las podríamos haber hecho mejor o calculado mejor”, admitió durante una entrevista con Fernando González, publicada por El Observador, en Madrid.

El mandatario respondió de esa manera cuando le preguntaron qué aspectos de su gestión no habían funcionado como esperaba.

El presidente argentino en un foro económico en Madrid,. Foto: Prensa Gobierno

“A mí me gustaría que todo este proceso fuera mucho más rápido”, afirmó, antes de señalar las limitaciones legislativas que enfrentó desde su llegada a la Casa Rosada.

Milei recordó que comenzó su presidencia con una representación minoritaria en ambas cámaras del Congreso y sostuvo que, pese al crecimiento de su bloque parlamentario, todavía carece de mayorías propias.

“Yo hoy no tengo tampoco mayoría en ninguna de las cámaras. Tengo mejores números que me permiten defender mis políticas, pero tengo 95 o 96 diputados y tengo 22, 23 senadores”, indicó.

Javier Milei durante su visita a Madrid. Foto: EFE

El jefe de Estado sostuvo que los errores forman parte de cualquier proceso de transformación y defendió la magnitud de las medidas adoptadas.

“Entonces, que hubo errores, seguro que hubo errores, porque la única forma en la que vos no los cometés es cuando no haces nada”, expresó.

Sin embargo, rechazó que esas dificultades invaliden el rumbo de su administración y reivindicó los resultados obtenidos.

“Soy el único gobierno en la historia que cumplió con todo lo que prometió”, aseguró.

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

En ese sentido, mencionó la reducción de la inflación, la evolución de la actividad económica, la disminución de la pobreza y el equilibrio fiscal como los principales logros de su presidencia.

También defendió la reducción del gasto público y la baja de impuestos, dos de los pilares de su programa económico.

Al referirse a la situación social, reconoció que los indicadores todavía muestran niveles elevados de pobreza e indigencia, pero sostuvo que la tendencia es favorable.

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

“Sí, los números siguen siendo horribles, pero la película es la mejor película de la historia”, afirmó.

Consultado sobre los argentinos que no tienen trabajo o cuyos salarios resultan insuficientes, Milei insistió en que la recuperación del poder adquisitivo requiere incrementar la productividad mediante inversiones y acumulación de capital.

“Yo no le voy a mentir a la gente, yo le digo la verdad. Si querés que te engañen, buscá al mentiroso, yo voy a seguir diciéndote la verdad”, sostuvo.

Discurso de Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén. Foto: Presidencia

El mandatario también atribuyó parte de las dificultades económicas y a la reciente suba del riesgo país a la incertidumbre política que, según su interpretación, provocaron las iniciativas opositoras destinadas a modificar el programa fiscal.

A ese escenario sumó el impacto de la situación internacional, especialmente el encarecimiento de la energía y las mayores tasas de interés.

Milei consideró que la economía argentina desaceleró su ritmo de expansión como consecuencia de esos factores, pero insistió en que su administración logró evitar una crisis de mayor magnitud.

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

Finalmente, defendió la continuidad del rumbo económico y planteó que las elecciones de 2027 permitirán a los argentinos decidir entre profundizar las reformas liberales o regresar a las políticas de gobiernos anteriores.

“Yo no estoy pensando en 15 días, ni en un año. Yo estoy pensando en Argentina para 100 años”, afirmó.