El video de Patricia Bullrich que alimentó los rumores de candidatura: el particular tema que utilizó para musicalizarlo

Patricia Bullrich. Foto: Captura de video.

Patricia Bullrich volvió a publicar un video que dio que hablar, en el que hace énfasis en la Presidencia del Senado de la Nación, en medio de las primeras discusiones sobre las listas libertarias.

Hace algunos días, la senadora nacional evitó dar precisiones sobre su futuro, aunque su nombre suena como compañera de fórmula del presidente Javier Milei en 2027. “No comments”, respondió.

El video de Patricia Bullrich que alimentó los rumores de candidatura.

Para musicalizar el video que publicó en su cuenta de X, la legisladora utilizó la canción “Es un secretro”, del grupo Plan B, mientras se suceden distintas imagenes de la Cámara Alta.

Entre las referencias hay dos centrales: la puerta de ingreso al despacho de la actual titular del Senado y el sillón ubicado en el recinto desde donde se presiden las sesiones. “Conozco tu debilidad y lo que hacer para envolverte”, inicia la pieza musical. La elección podría referenciar la disputa que tiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel.

Patricia Bullrich Foto: Captura video

El video que dura 28 segundos cierra con una imagen de la senadora en su despacho. No obstante, desde su entorno relativizan la posibilidad de ir de segunda debido a que vaticinan que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, podría restringir sus movimientos.

Como cayó en Balcarce 50

Tras la publicación del video, en Casa Rosada receptaron el mensaje y consideran que, por los detalles, se trata de un aviso de la legisladora de pelear por la candidatura a Vicepresidenta en próximo 2027.

Patricia Bullrich y Javier Milei. Foto: @PatoBullrich

Lo cierto es que Bullrich pareciera ser el nombre de consenso en varios despachos de Balcarce 50.

Pese a que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también fue mencionado como potencial candidato, desde el armado aseguran que se inclinan por una fórmula mixta para los comicios del año próximo en los que los libertarios aspiran a hacerse de un segundo mandato.