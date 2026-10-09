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Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos: la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

El mandatario recibió a la jefa del bloque de La Libertad Avanza por casi dos horas en la Residencia Presidencial. La aclaración sobre sus recientes desmarques y la respuesta del presidente.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Patricia Bullrich y Javier Milei.
Patricia Bullrich y Javier Milei. Foto: @PatoBullrich
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Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos a la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, luego de sus desmarques sobre el rumbo económico del Gobierno.

“Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, escribió la senadora en X.

Por su parte, el mandatario compartió en su cuenta de Instagram: “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”.

El encuentro, que duró más de dos horas, se produjo después de una serie de declaraciones de la senadora en las que dejó en claro sus diferencias con la estrategia del oficialismo, en especial en lo que refiere al tratamiento de la Ley de Tierras, la situación del DNU 70/2023 y decisiones relacionadas con el Presupuesto 2027, como los recortes en Discapacidad.

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Pese al acercamiento, fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que Bullrich le planteó al mandatario que “va a seguir marcando lo que ella ve que está mal”, algo que el líder de La Libertad Avanza recibió de buena manera.

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

Días atrás, la ex ministra de Seguridad anunció que votaría en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas enviado por el Poder Ejecutivo, debido a su actuación en el caso Chocobar.

Otra de sus últimas diferencias tuvo que ver con la estrategia legislativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.
Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Foto: NA

Antes del encuentro de este viernes, Bullrich estuvo presente en otras reuniones de Gobierno que se llevaron a cabo durante esta semana. El lunes, Milei reunió a su gabinete en Casa Rosada y la líder de LLA en el Senado estuvo presente.

Un día despúes, el vocero presencial Adrián Ravier sostuvo que Bullrich “apoya la candidatura de Javier Milei para 2027”.

Javier MileiPatricia BullrichQuinta de Olivos
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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