Fijan los requisitos para el retiro voluntario de empleados estatales: quiénes pueden acceder, cómo inscribirse y cuánto cobrarán

El Gobierno informó los requisitos para el retiro voluntario de empleados estatales. Foto: NA

El Gobierno nacional estableció los requisitos, los plazos y el procedimiento que deberán seguir los empleados de la Administración Pública Nacional que quieran adherirse al nuevo régimen de retiro voluntario.

La medida alcanzará al personal de planta permanente y a los trabajadores contratados por tiempo indeterminado dentro de la administración pública centralizada. Según las estimaciones oficiales, alrededor de 20.000 agentes estarían en condiciones de solicitar la desvinculación.

Los detalles fueron incluidos en el anexo de la Resolución 43 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, publicada en el Boletín Oficial. La normativa también determinó cómo se calcularán las compensaciones y qué sucede si el beneficiario vuelve a trabajar en el sector público.

La medida es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Foto: NA

Cuándo se abre la inscripción al retiro voluntario para estatales

Los empleados públicos alcanzados por el régimen podrán presentar su solicitud entre el 1° y el 30 de noviembre de 2026. Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de extender el período de inscripción por otros 30 días.

Una vez realizada la presentación, el agente tendrá la posibilidad de arrepentirse y revocar su adhesión hasta cinco días corridos después del cierre de la convocatoria. Cumplido ese plazo, la solicitud pasará a ser irrevocable.

La aceptación del retiro implica la finalización definitiva del vínculo laboral y la eliminación del cargo presupuestario que ocupaba el trabajador.

Cómo hacer el trámite para solicitar el retiro voluntario

Todo el procedimiento, desde la presentación de la solicitud hasta su aprobación, se realizará de manera digital mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica, conocido como GDE.

El interesado deberá completar el formulario denominado “Solicitud de Adhesión al Régimen de Retiro Voluntario - Administración Centralizada”, identificado como FOHSR.

El documento tendrá que ser firmado tanto por el agente como por su superior inmediato, quien deberá tener como mínimo el rango de director nacional o una función equivalente. Luego, será enviado a la máxima autoridad responsable del personal dentro del organismo correspondiente.

Además, el trabajador deberá adjuntar:

La constancia de su historial laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES.

La documentación adicional que corresponda según su situación.

Los datos necesarios para fijar un domicilio electrónico en el que recibirá las notificaciones.

La firma del formulario supone que el agente conoce y acepta todas las condiciones previstas por el programa.

Si la solicitud no cumple con los requisitos, será rechazada y la decisión se comunicará por correo electrónico y mediante una notificación oficial. Cuando la documentación sea correcta, el organismo calculará la compensación y comprobará que exista disponibilidad presupuestaria.

Cuánto cobrarán los estatales que acepten el retiro voluntario

El monto de la gratificación extraordinaria no será igual para todos los trabajadores. La compensación se determinará de acuerdo con la edad, la cantidad de años de aportes jubilatorios y la antigüedad dentro del Estado.

La normativa divide a los posibles beneficiarios en tres grupos:

Trabajadores próximos a la edad jubilatoria sin aportes suficientes

El primer grupo estará compuesto por mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 que todavía no reúnan los aportes necesarios para jubilarse.

Estos trabajadores podrán elegir entre recibir una compensación en un único pago o cobrar mensualmente el equivalente al 60% de su salario bruto durante un plazo máximo de 36 meses.

Empleados con 30 años de aportes

El segundo grupo incluirá a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 que acrediten al menos 30 años de aportes jubilatorios.

En estos casos, la compensación podrá alcanzar hasta 18 salarios, a los que se sumarán otras cinco remuneraciones adicionales.

Trabajadores que todavía no están cerca de jubilarse

El tercer grupo estará integrado por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62.

La gratificación equivaldrá a un salario por cada año de antigüedad, con un límite de 20 remuneraciones. Además, se incorporará un adicional de cuatro salarios para quienes tengan menos de 15 años de servicio y de cinco para quienes alcancen o superen esa antigüedad.

Cómo se calculará la compensación

La Resolución 43 establece que el cálculo de las compensaciones tendrá como fecha de corte el 31 de diciembre de 2026.

Para determinar el monto se tendrá en cuenta la remuneración mensual, normal, regular, habitual y permanente del agente. En cambio, quedarán excluidos:

Los conceptos no remunerativos.

Los pagos extraordinarios o eventuales.

El Sueldo Anual Complementario.

Las sumas que no se paguen de manera mensual y habitual.

El dinero será depositado en la cuenta sueldo del trabajador y aparecerá en el recibo de haberes bajo la denominación “Gratificación Retiro Voluntario”. Antes de realizar la liquidación, deberá intervenir la Unidad de Auditoría Interna.

Qué ocurre si el beneficiario se jubila durante el cobro

Los agentes que reciban la compensación en cuotas tendrán que acreditar su supervivencia cada cuatro meses.

Si durante el período de pago el beneficiario obtiene la jubilación ordinaria, las cuotas que todavía no hayan sido abonadas quedarán suspendidas.

Qué pasa si el trabajador vuelve al empleo público

La reglamentación también establece restricciones para quienes adhieran al retiro y posteriormente regresen a trabajar en el Estado.

Si el reingreso ocurre antes de que transcurran cuatro años desde la desvinculación, el agente deberá devolver la totalidad del dinero recibido. Esa suma será actualizada de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, más un interés anual del 3%.

En caso de que el regreso al sector público se produzca después de ese período, la devolución será proporcional.