El Gobierno denunció penalmente los incidentes en el Congreso y la Ciudad estimó los daños en 468 millones de pesos

Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso. Foto: NA

A través del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por los incidentes registrados este jueves 6 de agosto en las inmediaciones del Congreso mientras en el Senado se debatía el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La presentación judicial solicitó la investigación de los hechos y la detención de los responsables de los disturbios, que dejaron un saldo de doce detenidos y al menos cuatro heridos.

La presentación fue realizada por los abogados Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio. En el escrito se plantea que las acciones registradas podrían encuadrarse en los “delitos de atentado al orden constitucional y democrático, atentado y resistencia a la autoridad y daño agravado”, con el agravante de haber tenido como fin obligar a las autoridades públicas a abstenerse de cumplir sus funciones.

Según consta en el texto, durante la concentración, un grupo de manifestantes arrojó piedras, escombros y objetos contundentes contra el personal de las fuerzas federales. Además, se informó que hubo rotura de baldosas y bancos públicos para ser utilizados como proyectiles junto con daños en estructuras edilicias y vehículos de la fuerza.

Ante esto, el Ministerio de Seguridad comandado por Alejandra Monteoliva solicitó la preservación de los registros fílmicos, el envío de oficios al Congreso y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para certificar el perjuicio económico. Sumado a eso, anticipó que evalúa sumar nuevos elementos de prueba en los próximos días.

Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso. Foto: NA

El balance de detenidos, heridos y el costo de reparación en la Ciudad, según el Gobierno

Los enfrentamientos, que se extendieron por más de tres horas entre manifestantes y efectivos de seguridad, finalizaron con doce personas arrestadas bajo la acusación de atentado y resistencia a la autoridad.

Entre los lesionados se registraron al menos cuatro integrantes de las fuerzas: un efectivo de la Gendarmería Nacional debió ser trasladado al Hospital Churruca producto de un impacto en la cabeza, mientras que un integrante de la Prefectura Naval recibió asistencia en el lugar. Durante la cobertura de las protestas, también resultó herido un fotoperiodista.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió un reporte en el que calculó en $468 millones el monto necesario para reparar los destrozos en la zona de la Plaza del Congreso y sus alrededores. “La Ciudad ya está limpia tras los hechos de violencia y vandalismo de anoche en la zona del Congreso. Quemaron contenedores, rompieron veredas y destruyeron el césped de la Plaza, entre otros daños”, expresaron.

Enfrentamiento entre la policía y manifestantes en las afueras del Congreso. Foto: NA

Según el informe brindado por el gobierno de Jorge Macri, el desglose del costo estimado comprende:

Cestos, contenedores e higiene urbana: $130 millones (incluye reposición de mobiliario vandalizado y servicio adicional de limpieza).

Equipamiento urbano: $38 millones.

Reparación y reposición de césped: $270 millones.

Reposición de plantas y vegetación: $30 millones.

A estos costos operativos, se sumaron los daños materiales registrados en la flota de las fuerzas de seguridad, con roturas de vidrios en dos patrulleros y una camioneta policial.