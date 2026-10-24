Momo y Dalto convocaron a más de 15.000 jóvenes en José C. Paz: educación, tecnología e inteligencia artificial

Más de 15.000 jóvenes fueron a ver a Momo y Dalto en José C. Paz Foto: X @ishiiargentina

Más de 15.000 jóvenes participaron de una multitudinaria jornada sobre educación, tecnología e inteligencia artificial en el Polo Universitario Internacional de José C. Paz. El encuentro tuvo como protagonistas a Gerónimo “Momo” Benavides y Lucas Dalto, quienes conversaron con estudiantes sobre capacitación, innovación y empleos del futuro.

La actividad, conducida por Melina Moriatis, convocó principalmente a alumnos de escuelas secundarias del distrito. Durante la propuesta, los asistentes conocieron diferentes herramientas digitales y alternativas de formación vinculadas con la programación y las nuevas tecnologías.

Una multitud participó del encuentro de Momo y Dalto

Desde las primeras horas, miles de estudiantes se acercaron al Polo Universitario Internacional para participar de la charla y escuchar las experiencias de los invitados.

Momo y Dalto abordaron algunas de las principales inquietudes de los jóvenes: cómo prepararse para el futuro laboral, qué conocimientos serán más demandados y de qué manera la tecnología puede generar nuevas oportunidades.

Más de 15.000 jóvenes fueron a ver a Momo y Dalto en José C. Paz Foto: X @ishiiargentina

La jornada fue organizada por la Municipalidad de José C. Paz con el objetivo de acercar propuestas educativas y tecnológicas a estudiantes que se encuentran próximos a finalizar la escuela secundaria.

Inteligencia artificial y capacitación para jóvenes

Uno de los momentos más destacados fue la realización de un desafío de inteligencia artificial en vivo junto a los estudiantes. La experiencia permitió mostrar de manera práctica cómo estas herramientas pueden utilizarse para estudiar, trabajar, crear contenidos y desarrollar proyectos.

Video: Municipalidad José C. Paz

También se presentaron casos de jóvenes emprendedores que aplican inteligencia artificial para impulsar sus iniciativas y generar ingresos. De esta manera, la actividad puso el foco en el uso productivo de una tecnología que está transformando diferentes sectores.

Además, los participantes recibieron información sobre diplomaturas y propuestas de capacitación. Como cierre, se realizó un sorteo de equipamiento tecnológico.

El Polo Universitario fortalece su propuesta educativa

El Polo Universitario Internacional de José C. Paz busca facilitar el acceso a la educación superior para estudiantes del distrito y localidades cercanas.

Su oferta académica se encuentra relacionada con áreas como ingeniería, ciencia, tecnología, innovación, robótica e inteligencia artificial. La propuesta apunta a que más jóvenes tengan la posibilidad de estudiar cerca de sus hogares y prepararse para los desafíos del mercado laboral.

La convocatoria de Momo y Dalto dejó una imagen contundente: más de 15.000 jóvenes reunidos para hablar sobre educación, conocimiento y futuro. La masiva participación también reflejó el creciente interés por comprender el impacto de la inteligencia artificial y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.