“Me emocioné hasta las pelotas”: el video de Milei al borde del llanto y casi sin voz luego del triunfo de Argentina ante Egipto

El presidente dialogó unos minutos con Gabriel Anello por Radio Mitre. Foto: Mendoza Post

Javier Milei habló en vivo con Gabriel Anello por Radio Mitre minutos después de la clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final tras derrotar a Egipto por 3 a 2. Casi sin voz, el presidente argentino expresó sus sensaciones posterior al agónico triunfo.

“Vimos el partido acá con mi hermana en Olivos. Que forma de sufrir... pero pudimos remontarlo y ganar. Era injusto el resultado, Argentina había jugado bien, nos encontramos con dos contras que nos vacunaron”, analizó Milei en pleno vivo.

“No nos van a dar por muertos nunca, los últimos diez minutos hicimos una remontada que evidentemente es histórica. La re puta madre ¿por qué tenemos que sufrir tanto?“, dijo entre risas. ”Sí, Gabriel, me emocioné hasta las pelotas, no me lo preguntes, es obvio", reiteró el presidente en el cierre de la entrevista.

Cabe resaltar ya se había expresado tras el partido, pero en sus redes sociales. “¡Vamos Argentina carajo! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...“, expresó Milei, quien se limitó a poner las iniciales de un insulto de catarsis.

Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

De acuerdo a las imágenes del 30 de octubre de 2020, Maradona está sentado, fuma un habano y toma una bebida energizante hasta que recibe el llamado de Cristina.“Hola, ¿me escuchás ahora?”, pregunta la ex mandataria, a lo que Diego contesta:“Ahora te escucho perfectamente, Cristina”.

La ex vicepresidenta expresó: “Bueno, querido, escuchame. Te quería decir que te quiero mucho, quería llamarte en estos 60 porque sos el único argentino, uno de los pocos argentinos en realidad, que ha dado alegrías y has puesto la bandera a lo más alto en todo el mundo, así que no podía dejar de llamarte. ¿Cómo andás?”.

“Bien, bien, estoy yendo para Gimnasia”, responde el por entonces entrenador del “Lobo”, al referirse que recibiría un homenaje en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en tanto que Cristina le manifestó nuevamente su cariño: “Bueno, Dieguito, nada querido. Cuidate mucho, y un beso enorme en estos 60 años, ¿sí?”. Diego agradeció el saludo y Kirchner se despidió con un “besito, chau, chau”. Se trata de un video grabado antes de que los médicos de la Clínica Ipensa detecten el hematoma subdural, dolencia por la que el paciente sería intervenido quirúrgicamente en el sanatorio Olivos.