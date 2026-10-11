Los veterinarios coinciden sobre el border collie: “No alcanza con sacarlo a caminar: también necesita desafíos mentales”. Foto: unsplash

El border collie es uno de los perros más inteligentes y activos del mundo. Pero quienes conviven con esta raza saben que su energía no se agota con una simple caminata, sino que necesita mucho más que ejercicio físico para estar equilibrado.

Los veterinarios aseguran que el border collie demanda tanto movimiento como desafíos mentales. Los paseos breves no suelen alcanzar para cubrir sus necesidades, sobre todo en ejemplares adultos y sanos. La clave está en combinar actividad física con juegos, entrenamiento y experiencias variadas que le permitan canalizar su energía y desarrollar sus habilidades naturales.

Por qué el border collie necesita estimulación mental

Esta raza fue criada históricamente para trabajar con rebaños y responder a las órdenes humanas mientras controlaba el movimiento de los animales. Esa historia forjó un perro atento, ágil y con una enorme capacidad de aprendizaje.

El border collie necesita estimulación mental. Foto: Foto: Gemini

Por eso, además de correr y caminar, el border collie necesita oportunidades para concentrarse, explorar y resolver problemas.

Cuando no recibe suficiente actividad física y mental, puede aburrirse y buscar formas propias de entretenimiento. En algunos casos, esto se traduce en conductas como morder objetos, cavar o intentar escapar de espacios poco seguros. No todos los border collies desarrollan estos comportamientos, pero ofrecerles actividades adecuadas es clave para su bienestar.

Juegos y rutinas para estimular su inteligencia

No hace falta tener un jardín enorme ni practicar deportes caninos para mantener la mente de un border collie activa. Hay varias propuestas que se pueden sumar a la rutina diaria, tanto dentro como fuera de casa:

Esconder premios: ocultar pequeñas porciones de alimento en lugares seguros para que el perro las encuentre usando el olfato.

Enseñar nuevos comandos: practicar indicaciones como sentarse, quedarse quieto o acudir al llamado refuerza el aprendizaje.

Juguetes interactivos: algunos permiten esconder comida y desafían al perro a descubrir cómo obtenerla.

Juegos de búsqueda: encontrar una pelota o un juguete siguiendo una indicación combina movimiento y concentración.

Cambiar los recorridos de los paseos: explorar nuevos lugares y olfatear durante la caminata suma estímulos a la actividad cotidiana.

Estas actividades deben adaptarse a la edad, salud y habilidades de cada animal. Siempre conviene usar refuerzo positivo —premios, juegos y elogios— en lugar de castigos.