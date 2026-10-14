Isabel Jiménez, etóloga y educadora canina, sobre el Border Collie: “Es probablemente la raza que más me llega por problemas que no son del perro”

El Border Collie es famoso por su inteligencia y su capacidad de aprendizaje Foto: Gemini

El Border Collie es famoso por su inteligencia y su capacidad de aprendizaje, pero esas mismas virtudes pueden convertirse en un problema si no se le da el entorno adecuado. Así lo advirtió Isabel Jiménez, etóloga y educadora canina, quien aseguró que muchos de los conflictos de conducta en esta raza tienen más que ver con la falta de comprensión de sus necesidades que con el perro en sí.

Jiménez, creadora del canal de YouTube La Manada de Iris, explicó que el Border Collie fue seleccionado durante generaciones para trabajar con ganado, anticiparse a los movimientos y tomar decisiones rápidas. Por eso, su educación va mucho más allá de simples paseos o actividad física: necesita desafíos mentales y tareas que le permitan canalizar sus instintos.

Por qué el Border Collie puede desarrollar problemas de conducta

La especialista remarcó que el Border Collie fue criado para tareas que exigen atención y concentración durante largos períodos. Entre sus habilidades naturales, mencionó la capacidad de controlar el movimiento, anticiparse y tomar decisiones, todas propias de un perro de trabajo.

Border Collie Foto: unsplash

El conflicto aparece cuando esas capacidades no encuentran una actividad adecuada. Según Jiménez, muchos dueños se enfocan solo en cansar físicamente al animal, sin entender que también necesita estímulos mentales y rutinas que le den sentido a su energía.

La educadora graficó la diferencia: el Border Collie no solo necesita gastar energía, sino encontrar una dirección para usarla. Cuando sus necesidades no están cubiertas, pueden aparecer ladridos excesivos, dificultad para relajarse o una atención constante a los movimientos del entorno.

Por eso, antes de elegir esta raza, es clave conocer sus características y evaluar si el estilo de vida familiar puede adaptarse a ellas.

Qué tener en cuenta antes de adoptar un Border Collie

El Border Collie puede ser un gran compañero para quienes estén dispuestos a dedicarle tiempo, educación y actividades acordes a su perfil. Sin embargo, su inteligencia no garantiza que pueda adaptarse a cualquier entorno sin ayuda.

Además de los paseos, necesita oportunidades para explorar, aprender y resolver tareas, siempre adaptadas a su edad, estado físico y temperamento, y con momentos suficientes de descanso.

El border collie necesita estimulación mental. Foto: Foto: Gemini

Si aparecen ladridos persistentes, reacciones intensas o dificultades para relajarse, no conviene atribuir el problema solo a la raza. Consultar a un veterinario y buscar el acompañamiento de un profesional en comportamiento canino puede ayudar a identificar la causa y definir una estrategia adecuada.

La advertencia de Jiménez apunta a la importancia de comprender las necesidades del animal antes de interpretar sus conductas como un problema de obediencia.