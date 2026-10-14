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Los veterinarios coinciden sobre los gatos que viven en departamentos: “El enriquecimiento ambiental es clave para su bienestar”

Los expertos destacan la importancia de ofrecer espacios en altura, escondites y juegos para que los felinos expresen su naturaleza, incluso sin salir de casa.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Los veterinarios coinciden sobre los gatos que viven en departamentos: “El enriquecimiento ambiental es clave para su bienestar”.
Los veterinarios coinciden sobre los gatos que viven en departamentos: “El enriquecimiento ambiental es clave para su bienestar”. Foto: Foto: Gemini
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Vivir en un departamento no impide que un gato tenga una buena calidad de vida, pero sí requiere adaptar el ambiente para que pueda desplegar sus comportamientos naturales.

Según las recomendaciones de la Asociación Estadounidense de Profesionales Felinos (AAFP) y la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM), el entorno influye directamente en el bienestar físico y emocional de los felinos. Por eso, el enriquecimiento ambiental es clave, sobre todo para los que viven exclusivamente puertas adentro.

El objetivo es que el gato pueda trepar, esconderse, observar, jugar y explorar, tal como lo haría en libertad. No hace falta llenar la casa de accesorios caros: una simple caja de cartón, un estante seguro o un rascador pueden marcar la diferencia. Lo importante es ofrecerle opciones para mantenerse activo y sentirse seguro.

Espacios en altura: por qué son esenciales para los gatos

Una de las mejores formas de enriquecer un departamento es aprovechar los espacios verticales. Los gatos buscan las alturas para observar su entorno y descansar lejos del movimiento cotidiano.

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Es importante adaptar el ambiente a las necesidades de los gatos. Foto: Pinterest

Se pueden sumar estantes firmes, árboles para gatos con plataformas y zonas de descanso, o repisas junto a una ventana (siempre protegida). También sirven los muebles accesibles que permitan trepar sin riesgo. Es fundamental asegurar bien los estantes y evitar que el gato acceda a ventanas o balcones sin protección.

El juego en casa: cómo estimular la conducta natural del gato

El juego es fundamental para que los gatos practiquen conductas de caza, como acechar y atrapar objetos. En un departamento, se puede incorporar a la rutina diaria con cañas con juguetes, pelotas o elementos que permitan esconder pequeñas porciones de alimento.

Lo ideal es dedicar momentos diarios al juego interactivo y variar los juguetes para mantener el interés. Es importante adaptar la duración y el tipo de juego a la edad y preferencias del gato. Los juguetes con hilos, plumas u otras piezas pequeñas deben guardarse si no son seguros para dejar sin supervisión.

Escondites y lugares tranquilos: el refugio que todo gato necesita

Aunque muchos gatos disfrutan de observar lo que pasa en la casa, también necesitan espacios donde refugiarse y descansar sin ser molestados. Una caja de cartón, una cucha cubierta o un rincón tranquilo pueden ser escondites ideales.

En hogares con visitas frecuentes, niños u otros animales, estos espacios son aún más importantes. Las guías veterinarias remarcan que contar con lugares seguros donde esconderse ayuda a que el gato se sienta protegido y tenga mayor control sobre su entorno.

Organización de recursos: comida, agua y arenero en el lugar correcto

El enriquecimiento ambiental también implica organizar los recursos básicos. Lo recomendable es mantener los recipientes de comida y agua separados entre sí y alejados del arenero. La bandeja sanitaria debe estar en un lugar tranquilo, accesible y limpio, lejos de ruidos y zonas de mucho tránsito.

Si hay varios gatos en el departamento, conviene ofrecer recursos suficientes y distribuidos en distintos puntos para evitar la competencia. Las necesidades concretas dependen de la cantidad de animales y de cómo se relacionan entre sí.

Cómo detectar si el ambiente necesita cambios

No todos los gatos tienen las mismas preferencias, pero ciertos cambios de conducta pueden indicar que el entorno no está cubriendo sus necesidades. Esconderse más de lo habitual, irritabilidad, dejar de jugar o modificar hábitos de alimentación o uso del arenero son señales de alerta.

Estos comportamientos pueden deberse tanto a falta de enriquecimiento ambiental como a problemas de salud, por lo que siempre es importante consultar con un veterinario ante cambios persistentes o repentinos.

La clave está en observar al gato y adaptar el espacio a sus necesidades individuales, sin asumir que todos disfrutan de los mismos juguetes o alturas.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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