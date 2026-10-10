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Los veterinarios revelaron la verdad: por qué tu gato te espera en la puerta cuando llegás a casa

Aunque muchos lo interpretan como un gato de cariño, detrás de este comportamiento hay un aprendizaje mucho más complejo. Qué dice la ciencia al respecto.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Los veterinarios revelaron la verdad: por qué tu gato corre a recibirte cuando llegás
Los veterinarios revelaron la verdad: por qué tu gato corre a recibirte cuando llegás Foto: Pinterest
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Para los dueños de los gatos, es habitual entrar a casa y encontrar a los ‘michis’ esperándolos justo detrás de la puerta. Aunque algunos apenas escuchan la llave reaccionan, otros maúllan para llamar la atención o se frotan contra la pierna de su familia apenas regresan.

Si bien parece un simple saludo y un comportamiento de cariño, esta conducta puede explicar varias cuestiones, ya que los gatos (al igual que los perros) aprenden a reconocer sonidos familiares, aprender rutinas y a prestar atención a partir de la convivencia con las personas. Por eso, los veterinarios insisten en que observar cómo se comportan al momento del reencuentro puede ayudar a entender qué buscan cuando se acercan a la entrada del hogar.

Los veterinarios revelaron la verdad: por qué tu gato corre a recibirte cuando llegás
Los veterinarios revelaron la verdad: por qué tu gato corre a recibirte cuando llegás Foto: Pinterest

Por qué tu gato te espera en la puerta cuando llegás a casa, según los expertos en veterinaria

La explicación más probable que encontraron los veterinarios, es que los gatos al ser animales rutinarios, pueden haber aprendido a reconocer las señales que anuncian la llegada de sus dueños. El sonido de las llaves, los pasos en el pasillo o el movimiento del ascensor pueden convertirse en pistas que el animal asocia con la llegada de una persona conocida.

A esto se le suma el vínculo con quienes llegan al hogar: si es o no su persona favorita. Se sabe que, aunque los gatos tienen fama de ser independientes, pueden establecer una relación muy estrecha con las personas y buscar especialmente su compañía. En esos casos, acercarse a la puerta puede ser parte de una conducta de saludo, especialmente si después el animal busca caricias, se frota contra las piernas o permanece cerca.

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Sin embargo, esto también puede suceder como una respuesta directa a la rutina del hogar. Por ejemplo, si luego de llegar a casa les sirven comida o los acarician por unos minutos, el felino toma la llegada de forma positiva y quiere anticiparse a los movimientos de su dueño.

Los veterinarios revelaron la verdad: por qué tu gato corre a recibirte cuando llegás
Los veterinarios revelaron la verdad: por qué tu gato corre a recibirte cuando llegás Foto: Pinterest

La comunidad científica también habló: los gatos nos esperan detrás de la puerta por una razón

Una investigación publicada en 2015 en la revista científica Animal Cognition analizó cómo los gatos utilizan las señales emocionales de sus dueños frente a una situación desconocida. El trabajo, titulado Social referencing and cat-human communication, estudió si los animales recurrían a las reacciones humanas para orientar su comportamiento ante un objeto nuevo que podía resultarles intimidante.

Durante el experimento, los investigadores observaron que el 79% de los gatos alternó la mirada entre el objeto y su dueño. Además, algunos modificaron su respuesta según las señales emocionales que recibían de la persona.

Este fenómeno se conoce como referenciación social: el animal observa las reacciones de alguien conocido para obtener información sobre una situación ambigua. El hallazgo aporta evidencia de que los gatos prestan atención a las personas y pueden utilizar sus señales para responder a lo que sucede a su alrededor. Por este motivo, suelen buscar el apoyo y la aprobación de sus dueños cuando algo se modifica en el entorno, en este caso, representado por la ausencia durante varias horas de su familia en casa.

Los veterinarios revelaron la verdad: por qué tu gato corre a recibirte cuando llegás
Los veterinarios revelaron la verdad: por qué tu gato corre a recibirte cuando llegás Foto: Pinterest

Las señales que tenés que observar cuando tu gato te recibe

La manera en que el gato se comporta después de abrir la puerta puede aportar pistas sobre qué busca. Si levanta la cola, se acerca relajado y se frota contra las piernas, puede estar realizando un saludo amistoso. Si maúlla y se dirige hacia el plato de comida, es posible que haya asociado tu llegada con el momento de alimentarse.

En cambio, si se queda cerca de la entrada y olfatea tus pertenencias, puede estar explorando los olores nuevos que ingresan al hogar. Los gatos utilizan el olfato para obtener información sobre su entorno, por lo que el regreso de una persona también puede despertar su curiosidad.

Lo importante es observar el conjunto de señales y tener en cuenta cómo se comporta habitualmente. Si el animal cambia de manera repentina, comienza a maullar de forma persistente o muestra una dependencia inusual, conviene consultar con un veterinario para evaluar si existe algún factor de estrés o un problema de salud.

En definitiva, que tu gato te espere en la puerta puede ser una combinación de aprendizaje, búsqueda de contacto y reconocimiento de rutinas. Aunque no hay una única explicación válida para todos los felinos, las investigaciones muestran que su relación con las personas es más compleja de lo que suele suponerse.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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