Los expertos en interiorismo coinciden: “Si querés que tu casa se vea mucho más cálida, la clave está en combinar varios tipos de iluminación” Foto: Gemini

La iluminación es mucho más que una cuestión funcional: puede transformar la percepción de cualquier ambiente y hacer que tu casa se sienta mucho más cálida y acogedora. Según los especialistas en interiorismo, el secreto está en combinar diferentes tipos de luces y evitar depender solo de la lámpara del techo.

En lugar de una única fuente de luz intensa, los expertos recomiendan distribuir varios puntos de iluminación en distintos niveles. Así, se logra profundidad y se pueden adaptar los espacios a distintos momentos del día, sin necesidad de cambiar los muebles ni pintar las paredes.

Rebecca Ward, fundadora de Rebecca Ward Design, explicó que “una iluminación cálida y en capas hace que un espacio resulte acogedor de inmediato”. Por su parte, Elissa Hall, de EDH Interiors, aconsejó sumar lámparas de mesa, apliques de pared y luces de pie para lograr una luz más difusa y cómoda.

Cómo combinar las luces para lograr un ambiente más acogedor

La clave está en distribuir las fuentes de luz en diferentes alturas y sectores del ambiente. En vez de depender solo de la lámpara central, se pueden sumar lámparas de pie en los rincones, luces de mesa junto al sillón y apliques que destaquen zonas específicas.

Así se ven los comedores modernos. Foto: Gemini

Shelly Yoder, de Next Stage Design + Build, sugirió pensar en “una lámpara sobre una mesa auxiliar, una lámpara de pie en un rincón y, quizás, una luminaria protagonista en el techo que contribuya al ambiente incluso cuando está atenuada”.

El objetivo es crear “zonas de luz cálida” en lugar de iluminar todo el ambiente de manera uniforme. Así, se genera profundidad y se pueden adaptar los climas según la actividad: leer, descansar o recibir visitas.

Cada tipo de luz cumple una función: la iluminación general permite circular con comodidad, la luz puntual es ideal para leer o trabajar, y la iluminación de acento resalta cuadros, bibliotecas u objetos decorativos.

Qué color de luz elegir según el ambiente

La temperatura de color de las bombitas también influye en el resultado final. Para espacios de descanso como el living o el dormitorio, los especialistas recomiendan luces cálidas, entre 2700 y 3000 kelvin. Estas tonalidades ayudan a crear un clima relajado y confortable.

En cambio, para zonas de trabajo o tareas que requieren precisión, como la cocina, conviene optar por luces más frías y brillantes. La clave es adaptar la iluminación al uso de cada espacio, en vez de elegir la misma intensidad y color para toda la casa.

Antes de cambiar la decoración, los expertos sugieren revisar cómo se ilumina cada rincón. Sumar lámparas de mesa, luces de pie y puntos de iluminación indirecta puede ayudar a construir un hogar más cálido, flexible y funcional.