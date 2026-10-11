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Los interioristas coinciden: “Un espejo bien ubicado puede hacer que un ambiente pequeño parezca más amplio”

Los especialistas en interiorismo recomiendan aprovechar la luz y la ubicación estratégica para ganar profundidad sin reformas.

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Los interioristas coinciden: “Un espejo bien ubicado puede hacer que un ambiente pequeño parezca más amplio” Foto: Gemini
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Los espejos son aliados clave a la hora de decorar ambientes reducidos. Según los interioristas, colocarlos en el lugar correcto permite que un espacio chico se vea más grande y luminoso, sin necesidad de sumar muebles ni hacer obras.

Ubicados estratégicamente, los espejos reflejan la luz natural y generan una sensación de profundidad que cambia por completo la percepción del ambiente. Así, un living, un comedor o un dormitorio pueden ganar metros visuales solo con este recurso.

Dónde conviene colocar un espejo para ampliar el ambiente

Una de las opciones más efectivas es ubicar el espejo frente a una ventana o cerca de ella. De esta manera, se aprovecha la luz natural y se refleja parte del exterior, lo que aporta luminosidad y amplitud.

En ambientes angostos, un espejo grande sobre una pared lateral suma profundidad visual. En un recibidor pequeño, uno vertical resulta práctico y decorativo, sin ocupar demasiado espacio.

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Espejo orgánico, la nueva decoración de interior en tendencia Foto: Pinterest

Qué tener en cuenta al elegir el espejo ideal

El tamaño y la ubicación son tan importantes como el diseño. Un espejo amplio puede convertirse en el punto focal de una pared despejada, mientras que varios espejos pequeños aportan interés decorativo, aunque no siempre logran el mismo efecto de amplitud.

Es fundamental observar qué va a reflejar el espejo: una ventana, una lámpara o un sector ordenado potencian el resultado, mientras que una zona recargada puede multiplicar el desorden visual.

La clave está en elegir un lugar donde el espejo refleje luz o una parte agradable del ambiente. Así, el espacio se ve más luminoso y visualmente amplio, sin necesidad de grandes cambios.

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