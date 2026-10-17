Jaume Fatjó, veterinario y etólogo, sobre los perros: “La raza no determina cómo son”

Por qué dos perros de la misma raza pueden ser tan distintos. Foto: Gemini

Elegir un perro por su raza suele asociarse a la idea de que tendrá una personalidad determinada: tranquilo, sociable, obediente o ideal para convivir con chicos. Sin embargo, Jaume Fatjó, veterinario y director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona, advirtió que esas generalizaciones pueden ser engañosas.

El especialista en medicina del comportamiento explicó que el carácter de un perro depende de varios factores, entre ellos la genética, las experiencias y el entorno en el que crece. “Es multifactorial”, resumió Fatjó, y remarcó que no alcanza con observar una sola característica para comprender la conducta de un animal.

Por qué dos perros de la misma raza pueden ser tan distintos

Algunas razas presentan ciertas tendencias de comportamiento vinculadas a su historia y a las tareas para las que fueron seleccionadas. Por ejemplo, el Border Collie suele mostrar mayor excitabilidad. Sin embargo, Fatjó aclaró que esto no significa que todos los ejemplares de una misma raza se comporten igual.

El Border Collie suele mostrar mayor excitabilidad. Foto: unsplash

El veterinario subrayó que existen diferencias individuales incluso entre perros del mismo pedigree y que la genética no debe confundirse exclusivamente con las características raciales.

Además, cuestionó la creencia de que ciertas razas sean siempre las más adecuadas para convivir con chicos, como suele decirse del Labrador. Según Fatjó, confiar en esa fama puede llevar a decepciones, porque las características generales de una raza no garantizan el comportamiento de cada ejemplar.

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