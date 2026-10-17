Jaume Fatjó, veterinario y etólogo, sobre los perros: “La raza no determina cómo son”

Elegir un perro por su raza suele asociarse a la idea de que tendrá una personalidad determinada: tranquilo, sociable, obediente o ideal para convivir con chicos. Sin embargo, Jaume Fatjó, veterinario y director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona, advirtió que esas generalizaciones pueden ser engañosas.
El especialista en medicina del comportamiento explicó que el carácter de un perro depende de varios factores, entre ellos la genética, las experiencias y el entorno en el que crece. “Es multifactorial”, resumió Fatjó, y remarcó que no alcanza con observar una sola característica para comprender la conducta de un animal.
Por qué dos perros de la misma raza pueden ser tan distintos
Algunas razas presentan ciertas tendencias de comportamiento vinculadas a su historia y a las tareas para las que fueron seleccionadas. Por ejemplo, el Border Collie suele mostrar mayor excitabilidad. Sin embargo, Fatjó aclaró que esto no significa que todos los ejemplares de una misma raza se comporten igual.
El veterinario subrayó que existen diferencias individuales incluso entre perros del mismo pedigree y que la genética no debe confundirse exclusivamente con las características raciales.
Además, cuestionó la creencia de que ciertas razas sean siempre las más adecuadas para convivir con chicos, como suele decirse del Labrador. Según Fatjó, confiar en esa fama puede llevar a decepciones, porque las características generales de una raza no garantizan el comportamiento de cada ejemplar.
El rol clave de las primeras semanas de vida
- Más allá de la genética, las experiencias tempranas cumplen un papel fundamental en el desarrollo del comportamiento. Fatjó destacó que “las primeras fases de vida” son especialmente relevantes para la formación de la personalidad de perros y gatos.
- En estos animales, ese período ocurre mucho más rápido que en las personas. Las primeras 12 semanas son clave, ya que es cuando los cachorros empiezan a conocer el mundo, a familiarizarse con personas, sonidos y ambientes. Por eso, un perro que muestra miedo ante desconocidos no necesariamente vivió una experiencia traumática: puede haber tenido poco contacto con personas durante sus primeras semanas.
- Las experiencias negativas pueden influir, pero la falta de exposición gradual a distintos estímulos también puede dificultar que un animal se sienta seguro en ciertas situaciones.
- Conocer las tendencias de una raza puede aportar información, pero no permite anticipar por completo cómo será un perro. La genética importa, pero la historia y las experiencias de cada animal también forman parte de su comportamiento.