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Los veterinarios coinciden sobre el Cocker Spaniel: “Bien educado y atendido puede ser un excelente compañero para niños y aceptar perfectamente a otros animales”

El Cocker Spaniel inglés conquista hogares con su inteligencia y dinamismo. Los cuidados esenciales que recomiendan los veterinarios y por qué, con una educación firme y amorosa, es la mascota ideal para convivir en familia.

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Cocker Spaniel inglés
Gracias a su inteligencia, esta raza aprende rápidamente comandos y normas de convivencia si se le dedica tiempo. Foto: Imagen creada con IA por Canal26.com
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El Cocker Spaniel inglés es, sin lugar a duda, una de las razas de perros más populares y queridas en los hogares de todo el mundo. Aunque en la actualidad son valorados como unas maravillosas mascotas, no todos saben que en sus orígenes históricos fue un intrépido y hábil perro de caza.

Hoy encontramos a estos canes en familias de todo tipo, pero para disfrutar plenamente de su compañía, hay que entender que no son los clásicos perros falderos.

Características físicas del Cocker Spaniel Inglés

Estamos ante una raza de perro robusta, muy compacta y de talla media, con un peso ideal que suele oscilar entre los 13 y los 15 kilos. Su cráneo está bien desarrollado y finamente modelado, destacando un stop facial muy marcado, una trufa ancha para un buen olfato y un hocico cuadrado que presenta una firme mordida en tijera. Sus ojos marrones varían en oscuridad dependiendo de la tonalidad del pelaje.

Sus orejas son un rasgo inconfundible: de inserción baja, a la altura de los ojos, y tan largas que, al extenderse, alcanzan la punta de la nariz, siempre cubiertas por un tupido pelaje. El cuello es musculado y carece de papada, dando paso a un pecho bien desarrollado con costillas arqueadas.

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Su cola es de inserción baja y, afortunadamente, la práctica tradicional de amputarla está prohibida en cada vez más territorios. Las patas delanteras son rectas y fuertes, mientras que las traseras destacan por su gran musculatura. Finalmente, sus pies cuentan con gruesas almohadillas y su pelo sedoso se presenta en múltiples colores, ya sean sólidos o mezclados.

Cocker Spaniel inglés
El Cocker Spaniel requiere paseos diarios y actividad física para canalizar su gran energía y mantenerse saludable. Foto: Imagen creada con IA por Canal26.com

Carácter y temperamento: cómo es su comportamiento diario

Al evaluar el carácter de este animal, es vital comprender que estamos ante un can con una personalidad fuerte. A menudo obstinados y con tendencias dominantes, van a necesitar una educación muy paciente, firme y sin ningún tipo de violencia para evitar problemas de conducta o agresividad hacia otros animales o personas. Por este motivo, no siempre son la opción más recomendable para personas sin experiencia previa en manejo canino.

No obstante, son tan inteligentes y dinámicos que pueden aprender sin dificultad si les dedicamos el tiempo necesario. De una correcta socialización temprana dependerá el éxito de la convivencia pacífica. “Un Cocker bien educado y atendido puede ser un excelente compañero para niños y aceptar perfectamente la presencia de otros animales en el hogar”, detalla el equipo veterinario de MiVet España.

En cualquier caso, siempre habrá diferencias notables entre cada ejemplar.

Cocker Spaniel inglés
Un comedero de boca estrecha es la mejor solución para evitar que sus orejas caigan sobre la comida o el agua. Foto: Imagen creada con IA por Canal26.com

Cuáles son los principales cuidados que necesita esta raza

El Cocker es un animal muy activo. Para evitar el estrés o problemas derivados de la acumulación de energía, necesita practicar actividad física a diario.

Es fundamental brindarle al menos tres paseos al día, además de juegos o carreras, para mantenerlo equilibrado y prevenir el sobrepeso, tendencia habitual en ellos. Pueden adaptarse a la vida en un apartamento siempre que se les garantice una rutina dinámica.

Otro punto crucial es el mantenimiento de su pelaje sedoso. Se recomienda un cepillado diario, especialmente porque los cortes tradicionales de peluquería canina dejan el pelo muy largo en las orejas, el pecho, los flancos y las patas. Además, es muy aconsejable comprar comederos de boca estrecha para que sus largas orejas no terminen dentro del agua o la comida.

Por desgracia, los Cocker son propensos a sufrir patologías genéticas que afectan, sobre todo, a oídos, ojos, corazón, riñones y piel. Por este motivo, las visitas frecuentes a los veterinarios son indispensables.

Contar con profesionales calificados de referencia, como los que se encuentran en clínicas veterinarias especializadas, ayudarán enormemente en la prevención y tratamiento temprano de estos y otros trastornos de salud.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal26.com con la asistencia de la IA.

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