Los expertos en limpieza coinciden en que para sacar la grasa de la cocina no hay que frotar con fuerza, sino pasar agua tibia y unas gotas de detergente antes de que se endurezca

La clave no está en frotar con más fuerza, sino en evitar que la grasa permanezca semanas y se convierta en una capa difícil de remover. Foto: Gemini

La grasa en la cocina no solo afecta las hornallas: con el uso diario, también se deposita sobre muebles, campanas extractoras, paredes y la parte superior de las alacenas. Cuando se mezcla con polvo, forma una película pegajosa que resulta difícil de eliminar si no se actúa a tiempo.

Según los profesionales de la limpieza, la clave está en intervenir antes de que la suciedad se endurezca y elegir los productos adecuados para cada material. “La grasa se elimina mucho más fácilmente antes de que tenga tiempo de endurecerse y volverse pegajosa”, explicó Rosa Picosa, experta en limpieza de Fabuloso.

Por qué la grasa se pega y cómo llega a todos los rincones

Durante la cocción, pequeñas partículas de aceite y restos de comida quedan suspendidas en el aire y terminan depositándose en las superficies cercanas. Con el tiempo, esa combinación genera una capa difícil de sacar, sobre todo en zonas que se limpian con menos frecuencia.

Cómo limpiar la puerta del horno Foto: Foto: Gemini

En cocinas donde se fríe seguido, la parte superior de las alacenas puede quedar cubierta por una gruesa capa de grasa y residuos de aceite, advirtió Adriana Aziz, profesional de MaidForYou. Además, Oscar Melendez, gerente general del resort El Dorado Maroma, explicó que la grasa se eleva naturalmente al cocinar, especialmente al saltear o freír a altas temperaturas.

Por eso, no alcanza con limpiar solo la mesada y las hornallas: los muebles cercanos al fuego, las manijas y los sectores altos también requieren mantenimiento regular.

Qué recomiendan los especialistas para eliminar la grasa acumulada

Para la suciedad reciente, la opción más sencilla es usar agua tibia con unas gotas de detergente suave y un paño de microfibra. Esta mezcla ayuda a retirar la película de grasa sin necesidad de frotar con fuerza.

Joe Messmore, de Molly Maid, recomendó prestar especial atención a la campana extractora: “Las campanas extractoras son una gran manera de prevenir la acumulación de grasa al cocinar”. Aconsejó encenderla antes de empezar a cocinar y dejarla funcionando unos diez minutos después de apagar la hornalla.

En el caso de los muebles de madera, la precaución debe ser mayor. Jennie Holmes, de ServiceMaster Clean, sugirió limpiar con un paño de microfibra apenas húmedo y secar enseguida para evitar daños en el acabado.

Si la grasa ya está endurecida, conviene dejar actuar el producto limpiador el tiempo indicado antes de retirarlo. Para los residuos más resistentes, Alicia Sokolowski, presidenta de AspenClean, recomendó usar un limpiador adecuado para el material y probarlo primero en una zona poco visible.

Los especialistas recomiendan sumar algunos hábitos para evitar limpiezas profundas constantes:

Usar tapas o protectores antisalpicaduras al freír o saltear.

Encender la campana extractora durante la cocción y limpiar sus filtros regularmente.

Retirar las salpicaduras apenas la superficie esté fría.

Limpiar manijas y frentes de muebles con frecuencia.

Secar los muebles después de limpiarlos, sobre todo si son de madera o tienen acabados delicados.

La clave no está en frotar con más fuerza, sino en evitar que la grasa permanezca semanas y se convierta en una capa difícil de remover. Una limpieza frecuente, con productos compatibles con cada material, ayuda a mantener la cocina en buen estado.