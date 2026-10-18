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César Millán, adiestrador canino: “Es importante entrenar la nariz, la vista y los oídos de un perro”

El adiestrador, reconocido mundialmente como El encantador de perros, compartió tres ejercicios clave para estimular la inteligencia, mejorar el aprendizaje y fortalecer la conexión entre los perros y sus dueños.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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César Millán, adiestrador canino.
César Millán, adiestrador canino. Foto: Freepik - Instagram/cesarsway
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El adiestrador canino César Millán, conocido mundialmente como El encantador de perros, compartió tres ejercicios que considera fundamentales para estimular la inteligencia, mejorar el aprendizaje y fortalecer la conexión entre los perros y sus cuidadores.

En un episodio de su programa Cesar Unleashed, publicado en YouTube, el especialista explicó que la clave del entrenamiento no consiste únicamente en enseñar órdenes, sino en comprender cómo los animales perciben el mundo y utilizan sus capacidades naturales.

“Un perro aprende a través de sus sentidos”, señaló Millán, quien remarcó que las personas deben adaptar sus métodos de enseñanza a la manera en que los perros procesan la información.

Para el entrenador, existen tres ejercicios que deberían practicarse todos los días y en un orden específico: primero el olfato, después la vista y finalmente el oído. Según su experiencia, estas actividades permiten mantener la mente activa y mejorar la comunicación con los animales.

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Los 3 ejercicios diarios que recomienda César Millán para estimular la inteligencia de los perros

César Millán sostiene que los perros utilizan sus sentidos para explorar el entorno, reconocer personas, identificar objetos y aprender nuevos comportamientos. Por eso, propone desarrollar actividades que aprovechen estas capacidades naturales:

Entrenar el olfato con juegos de búsqueda y rescate

El primer ejercicio que recomienda El encantador de perros consiste en estimular el olfato, uno de los sentidos más desarrollados de los perros.

Millán explica que los animales utilizan su nariz para encontrar alimento, reconocer lugares, localizar objetos e identificar a otros individuos. Por eso, considera que los juegos de búsqueda y rescate son una excelente alternativa para ejercitar esta habilidad.

Entre las actividades que propone se encuentran esconder una pelota, un juguete o incluso a una persona para que el perro pueda encontrarla utilizando su olfato. “Sugeriría hacer muchas actividades de búsqueda y rescate con tu perro, donde toda la familia esté incluida”, expresó.

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Qué ejercicios diarios recomienda César Millán para estimular la inteligencia de los perros. Foto: Freepik.

Una forma sencilla de realizar este ejercicio consiste en pedirle a un integrante de la familia que se esconda mientras otra persona permanece junto al perro. Después, se le permite buscar a quien está escondido.

Según César, este tipo de actividades no solo estimula la mente del animal, sino que también puede fortalecer el vínculo con sus dueños.

Entrenar la vista con caminatas y ejercicios de agilidad

El segundo ejercicio se centra en desarrollar la atención visual y la capacidad de concentración. El especialista explica que, cuando un perro sale a pasear, utiliza sus ojos para explorar el entorno, observar obstáculos y decidir cómo desplazarse.

Por eso, recomienda incorporar caminatas y actividades de agilidad que permitan aprovechar esta habilidad. “Queremos asegurarnos de respetar sus sentidos naturales”, señaló el adiestrador al explicar la importancia de entrenar a los animales de acuerdo con sus capacidades.

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Millan recomienda entrenar la vista con caminatas y ejercicios de agilidad. Foto: Freepik.

Entre los ejercicios que menciona se encuentran los recorridos con obstáculos, los juegos de movimiento y las actividades que requieren mantener la atención visual. Por ejemplo, se puede preparar un circuito sencillo en el que el perro deba rodear objetos o atravesar espacios delimitados de forma segura.

El objetivo es que aprenda a observar, concentrarse y resolver pequeños desafíos durante el movimiento, siempre con actividades adecuadas a su edad y condición física.

Entrenar el oído mediante sonidos, palabras y repetición

El tercer ejercicio está relacionado con la capacidad de los perros para asociar sonidos con determinados comportamientos. César Millán explica que el entrenamiento mediante palabras requiere utilizar señales constantes y repetirlas en el momento adecuado para que el animal pueda reconocer su significado. Para demostrarlo, recordó el caso de un cliente que quería enseñar a su perro a hacer sus necesidades al escuchar una palabra específica.

Según relató, comenzó a pronunciar esa palabra cada vez que el animal estaba realizando naturalmente esa acción. Después de numerosas repeticiones, el perro aprendió a asociar el sonido con el comportamiento.

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Entrenar el oído mediante sonidos, palabras y repetición es muy importante. Foto: Freepik.

El especialista sostiene que esta técnica también puede aplicarse para enseñar órdenes como sentarse, acostarse o llegar cuando lo llaman. En casa, el ejercicio puede practicarse eligiendo una palabra breve para una conducta determinada, utilizándola siempre de forma consistente y recompensando al perro cuando responde correctamente.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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