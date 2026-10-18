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Las reposeras de plástico pasaron de moda: cuál es la tendencia más cómoda y elegante para este verano 2027

Los muebles de jardín se renovaron con materiales naturales, textiles resistentes y una estética sofisticada que prioriza el confort.

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Las reposeras de plástico pasaron de moda: cuál es la tendencia más cómoda y elegante para este verano 2027.
Las reposeras de plástico pasaron de moda: cuál es la tendencia más cómoda y elegante para este verano 2027. Foto: Foto: Gemini
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Con la llegada del calor, los espacios exteriores como patios, jardines, terrazas y balcones se transformaron para aprovechar al máximo el aire libre en verano. Para 2027, las clásicas reposeras plásticas cedieron terreno frente a modelos que combinan comodidad, materiales nobles y diseño moderno, sin perder practicidad.

Las reposeras de madera con almohadones y tapizados resistentes al agua se convirtieron en protagonistas de la temporada. Su estructura cálida y los textiles preparados para soportar el sol y la humedad las volvieron ideales para crear ambientes relajados y elegantes. También ganaron lugar las tumbonas de aluminio con textileno y las de fibras sintéticas, que ofrecen alternativas para distintos gustos y presupuestos.

El living se mudó al jardín: cómo son las reposeras que renovaron el verano

La tendencia del verano 2027 es clara: los muebles de exterior dejaron de ser solo funcionales para convertirse en una extensión del living. Se busca que cada pieza aporte diseño, armonía y una sensación de confort similar a la de los ambientes interiores.

Las reposeras de madera (especialmente las de teca, acacia y otras especies aptas para exterior) se destacaron por su apariencia atemporal y la posibilidad de combinarse con almohadones en tonos neutros como beige, arena, blanco roto y gris claro.

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Estas reposeras son la nueva tendencia para el verano. Foto: Foto: Gemini

Por otro lado, las tumbonas con estructura de aluminio y superficies textiles tensadas resultaron ideales para quienes priorizan un estilo moderno y poco mantenimiento. Su bajo peso y facilidad para trasladarlas las volvieron muy prácticas.

Las fibras sintéticas trenzadas también sumaron adeptos, sobre todo entre quienes buscan un aire de hotel o spa en su propio jardín.

Por qué las reposeras de madera con almohadones fueron las más elegidas

El principal atractivo de estos modelos fue la posibilidad de personalizar el confort con almohadones y colchonetas diseñados para el exterior. A diferencia de las reposeras plásticas rígidas, las superficies acolchadas ofrecieron un apoyo más cómodo para largas horas de descanso.

La comodidad depende de factores como la inclinación del respaldo, la ergonomía, la calidad del colchón y la opción de ajustar la posición. Los diseños de líneas simples y estructuras robustas sumaron un toque elegante sin recargar el espacio.

Además, los almohadones desenfundables facilitaron la limpieza y el mantenimiento. Los textiles resistentes al sol y la humedad, de secado rápido, fueron clave para prolongar la vida útil del mueble. Aunque preparados para el exterior, se recomendó guardarlos durante lluvias intensas o cuando no se usaran por varios días.

Colores y materiales ideales para renovar patios y jardines

Los tonos naturales dominaron la escena en Europa y se vienen para Sudamérica: madera clara, estructuras en color arena y tapizados beige o crudos permitieron crear ambientes luminosos y fáciles de combinar con plantas y otros muebles.

Para quienes prefirieron una estética contemporánea, las estructuras negras o grafito con textiles claros generaron un contraste elegante. Los tonos verdes apagados, terracota y marrón sumaron calidez y se integraron bien en jardines frondosos.

En cuanto a materiales, la elección dependió tanto del estilo buscado como de la exposición al sol, la lluvia y el viento. Las opciones más recomendadas fueron:

  • Madera apta para exterior: aporta calidez, pero requiere mantenimiento periódico.
  • Aluminio: liviano y resistente a la corrosión, especialmente con acabados adecuados.
  • Textileno: tela técnica fácil de limpiar y de secado rápido.
  • Fibras sintéticas: logran una apariencia trenzada y resisten mejor la intemperie que los materiales naturales.

Así, el verano 2027 deja en claro que el diseño y la comodidad pueden ir de la mano en los espacios al aire libre, con reposeras que invitan a disfrutar del sol y el relax sin resignar estilo.

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