Ni reposeras ni sillas de plástico: el mueble que transforma el patio en un living de lujo para el verano 2027

Los muebles de exterior de ratán sintético ganan protagonismo como alternativa a las tradicionales reposeras de plástico. Foto: Pinterest.

Durante años, las reposeras y las sillas de plástico fueron una presencia habitual en patios, terrazas y jardines. Sin embargo, las tendencias de decoración para el verano 2027 proponen un cambio: transformar los espacios exteriores en ambientes más cómodos, funcionales y preparados para pasar varias horas.

En lugar de utilizar el patio únicamente para tomar sol o sentarse durante un rato, la nueva tendencia busca trasladar parte de la comodidad del living al exterior. Para eso, ganan protagonismo los juegos de muebles de exterior, especialmente aquellos fabricados con ratán sintético.

Los nuevos conjuntos buscan llevar la comodidad del living al patio, con sillones amplios, almohadones y mesas ratonas. Foto: Pinterest.

Cómo son los muebles que reemplazan a las reposeras

La principal diferencia con las tradicionales reposeras está en el concepto. Los nuevos conjuntos están pensados para crear una zona de descanso completa, más parecida a un living que a un espacio destinado exclusivamente a tomar sol.

Suelen estar formados por uno o más sillones de estructura de ratán sintético, asientos amplios, respaldos altos y grandes almohadones. El conjunto se completa habitualmente con una mesa ratona central, que permite apoyar bebidas, libros, objetos decorativos o comida.

Los textiles también tienen un papel importante. Los almohadones permiten sumar colores, estampados y diferentes texturas, además de aportar mayor comodidad.

El ratán sintético o poliratán combina una estética similar a las fibras naturales con características pensadas para espacios exteriores. Foto: Pinterest.

De esta manera, el patio puede convertirse en un lugar para descansar, recibir visitas, leer, compartir una comida o pasar una tarde al aire libre.

El ratán sintético se instala como una de las tendencias

Uno de los materiales más utilizados en este tipo de mobiliario es el ratán sintético, también conocido como poliratán. Su apariencia busca reproducir el aspecto de las fibras naturales del ratán, pero está desarrollado específicamente para su utilización en espacios exteriores. Esto permite combinar una estética cálida con estructuras pensadas para el uso cotidiano.

Los tonos marrones, beige y naturales son algunos de los más fáciles de integrar con jardines y otros elementos exteriores. También existen alternativas en colores neutros, que permiten utilizar los almohadones para sumar contraste.

Los tonos beige, marrón y naturales permiten integrar los muebles con jardines, plantas, madera y piedra. Foto: Pinterest.

La combinación con plantas, madera, piedra y fibras naturales ayuda a crear ambientes que mantienen una conexión visual con el jardín y, al mismo tiempo, incorporan elementos propios de los interiores.

Qué tener en cuenta antes de comprar muebles para el patio

Antes de elegir un juego de muebles de exterior, no alcanza con mirar el diseño. También es necesario considerar las características del espacio y las condiciones a las que estará expuesto.

Algunos de los principales aspectos para tener en cuenta son:

Tamaño: el conjunto debe adaptarse a las dimensiones del patio o terraza y permitir una circulación cómoda.

Material: es conveniente optar por estructuras preparadas para permanecer en exteriores.

Almohadones: las fundas desmontables y lavables facilitan el mantenimiento.

Exposición al sol: si los muebles estarán muchas horas al aire libre, es importante considerar su resistencia a la radiación solar.

Lluvia: algunos almohadones y textiles necesitan ser protegidos o guardados cuando no se utilizan.

Distribución: la mesa ratona debe quedar a una distancia cómoda de los sillones para facilitar su uso.

Estética: los tonos naturales permiten combinar el mobiliario con plantas, madera, piedra y otros elementos del jardín.

Los almohadones aportan comodidad, color y textura, y permiten renovar fácilmente la estética del espacio exterior. Foto: Pinterest.

El patio como un ambiente más de la casa

La tendencia para el verano 2027 apunta a dejar atrás la idea del patio como un lugar donde simplemente se colocan reposeras durante los días de calor.

Los nuevos muebles de exterior buscan convertir estos espacios en verdaderos ambientes de la vivienda, con zonas destinadas al descanso y al encuentro.

El resultado es una propuesta que combina comodidad, funcionalidad y diseño, y que permite aprovechar el patio o jardín durante más momentos del día, no solamente cuando llega la hora de tomar sol.