Los especialistas en limpieza insisten: “Hay que lavar la alfombra del baño cada 3 o 4 días cuando se comparte con varias personas”

Aunque parezca limpia, la alfombra del baño puede acumular humedad, bacterias y hongos si no se lava con frecuencia. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

La alfombra del baño es uno de los elementos más utilizados del hogar, pero también uno de los que suelen pasar inadvertidos durante la limpieza. Aunque a simple vista parezca limpia, puede acumular humedad, restos de piel, suciedad y microorganismos que encuentran en este ambiente las condiciones ideales para proliferar.

Después de cada ducha, la alfombra absorbe el agua que queda en los pies y permanece expuesta al vapor del ambiente. Si no se seca correctamente, puede desarrollar malos olores y favorecer la aparición de hongos.

Los especialistas en higiene recomiendan lavar la alfombra al menos una vez por semana para evitar la acumulación de suciedad. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Por eso, lavar la alfombra del baño con regularidad es fundamental para mantener una buena higiene, especialmente en hogares donde varias personas utilizan la misma ducha.

Cada cuánto tiempo hay que lavar la alfombra del baño

Los especialistas en limpieza doméstica recomiendan lavar la alfombra del baño al menos una vez por semana, aunque esta frecuencia puede variar según la cantidad de personas que la utilizan y las condiciones de ventilación del ambiente.

El contacto constante con el agua y la humedad convierte a este accesorio en un ambiente favorable para la proliferación de microorganismos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Según explicó Alicia Sokolowski, presidenta y codirectora ejecutiva de AspenClean, al sitio especializado Martha Stewart, las alfombras absorben agua, restos de jabón, grasa corporal y células muertas de la piel. La combinación de estos residuos con la humedad favorece la proliferación de bacterias y moho.

Por su parte, Becky Rapinchuk, especialista en limpieza y creadora de Clean Mama, aconseja aumentar la frecuencia de lavado a cada tres o cuatro días cuando el baño es compartido por varias personas, tiene poca ventilación o la alfombra permanece húmeda durante mucho tiempo.

Esta recomendación también coincide con las indicaciones de la Universidad de Florida, que advierte sobre la acumulación de microorganismos en las alfombras de baño y aconseja incorporarlas a la rutina semanal de limpieza.

En baños compartidos por varias personas, se aconseja lavar la alfombra cada tres o cuatro días. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Cómo lavar correctamente la alfombra del baño sin arruinarla

Aunque muchas alfombras pueden colocarse directamente en el lavarropas, no todas necesitan el mismo tratamiento. El material, el grosor y la presencia de una base antideslizante determinan cuál es el procedimiento adecuado.

Para conseguir una limpieza efectiva sin deteriorarlas, se recomienda:

Revisar la etiqueta : comprobar las instrucciones del fabricante antes de elegir el programa de lavado.

Utilizar detergente para ropa : evitar cantidades excesivas, ya que los residuos pueden acumularse entre las fibras.

Elegir la temperatura adecuada : las alfombras de algodón suelen admitir agua tibia, mientras que las que tienen base de goma pueden requerir agua fría.

Evitar sobrecargar el lavarropas : dejar espacio suficiente para que el agua y el detergente circulen correctamente.

Secar completamente: colocar la alfombra en un lugar ventilado y no devolverla al piso mientras conserve humedad.

Dejar secar la alfombra después de cada ducha es fundamental para prevenir los malos olores y la aparición de moho. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Las señales que indican que la alfombra necesita una limpieza urgente

Más allá de la frecuencia recomendada, existen algunas señales que permiten identificar cuándo una alfombra necesita lavarse antes de lo previsto.

Entre las más habituales aparecen el olor a humedad, las manchas oscuras, la decoloración y la sensación de que las fibras permanecen mojadas incluso varias horas después de utilizar la ducha.

Los especialistas también aconsejan prestar atención a la aparición de moho visible. Si las manchas persisten después del lavado o la base antideslizante está deteriorada, puede ser necesario reemplazar la alfombra.

Las manchas oscuras, el olor a humedad y las fibras mojadas son señales de que necesita una limpieza urgente. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Uno de los hábitos más importantes es levantarla después de cada ducha y dejarla secar, en lugar de mantenerla permanentemente apoyada sobre el piso húmedo. Esta práctica facilita la circulación del aire y reduce las condiciones que favorecen la aparición de malos olores.

De esta manera, incorporar su lavado a la rutina semanal y garantizar un secado adecuado permite conservarla en mejores condiciones durante más tiempo.