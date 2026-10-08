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Una experta es clara: “Para limpiar la goma de mampara del baño utilizo piedra de arcilla y las dejo a remojo con lavandina”

La especialista en limpieza explicó cómo eliminar el moho y la suciedad de las gomas, incluso cuando no se pueden desmontar, y qué productos usar para dejarlas impecables.

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Una experta es clara: “Para limpiar la goma de mampara del baño utilizo piedra de arcilla y las dejo a remojo con lavandina”.
Una experta es clara: “Para limpiar la goma de mampara del baño utilizo piedra de arcilla y las dejo a remojo con lavandina”. Foto: Foto: Gemini
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En muchos hogares, la goma de la mampara del baño suele ser uno de los rincones más difíciles de limpiar. Expuesta constantemente al agua y la humedad, esta pieza puede acumular moho, suciedad y bacterias, e incluso volverse amarillenta con el paso del tiempo. Frente a este desafío, la experta en limpieza Pía Nieto compartió su método para dejarla como nueva y detalló qué productos utiliza para lograrlo.

Nieto recomendó, antes de empezar, comprobar si la goma se puede retirar de la estructura de la mampara. Si es posible desmontarla sin forzarla, la limpieza resulta mucho más sencilla y efectiva, ya que se puede acceder a toda la superficie y trabajar con mayor comodidad.

El paso a paso: piedra de arcilla y remojo con lejía

Una vez retirada la goma, la especialista aconsejó utilizar piedra de arcilla para eliminar la suciedad adherida. Este producto ayuda a desprender los restos acumulados y facilita la limpieza de los pliegues y bordes, donde suelen quedar residuos de jabón, cal o moho.

Con este método la goma de la mampara quedará como nueva.
Con este método la goma de la mampara quedará como nueva. Foto: Foto: Gemini

Después de limpiar con piedra de arcilla, Nieto sugirió aclarar bien con agua para eliminar cualquier resto del producto. Si la suciedad está muy incrustada, el siguiente paso es dejar las gomas a remojo con lavandina durante unas horas. Según la experta, este proceso permite que el producto actúe sobre las manchas más persistentes y ayuda a recuperar el aspecto original de la goma.

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Qué hacer si la goma no se puede desmontar

No todas las mamparas permiten retirar la goma. En esos casos, Nieto recomendó recurrir a cepillos de diferentes tamaños para llegar a las zonas más estrechas y limpiar los bordes donde se concentra la suciedad. Un cepillo pequeño puede ser especialmente útil para trabajar en los rincones más difíciles.

En situaciones donde la suciedad está muy adherida, la experta mencionó la posibilidad de usar una lija fina, siempre con cuidado de no dañar el material. Además, si la construcción de la mampara lo permite, otra alternativa es desmontar la puerta para acceder mejor a las zonas ocultas, aunque este paso requiere más trabajo y precaución.

Consejos para una limpieza profunda y duradera

Nieto remarcó la importancia de no intentar limpiar todo de una sola vez cuando la suciedad lleva mucho tiempo acumulada. Es preferible trabajar de manera progresiva: primero eliminar los restos más superficiales y luego enfocarse en las manchas persistentes.

El método de la experta combina la acción de la piedra de arcilla con el remojo en lejía, logrando eliminar el moho y la cal y dejando la goma de la mampara impecable. Así, se puede mantener la ducha limpia y libre de bacterias, prolongando la vida útil de las gomas y evitando malos olores en el baño.

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