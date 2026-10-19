Los veterinarios concuerdan sobre el gato siamés: “Estos felinos suelen demandar mucha interacción con sus dueños”. Foto: Gemini

Los gatos siameses se distinguen por sus intensos ojos azules, su pelaje claro con zonas oscuras y una personalidad que no pasa desapercibida. Más allá de su aspecto, estos felinos suelen establecer vínculos muy estrechos con las personas y buscan constantemente oportunidades para interactuar.

Según la información de VCA Animal Hospitals, una red de hospitales veterinarios, los siameses son animales “extremadamente activos, pero también afectuosos”. Además, se los describe como “muy cariñosos, leales y participativos con sus personas y mascotas favoritas del hogar”.

Por qué los siameses buscan tanta compañía

Una de las características más notorias de esta raza es su tendencia a vocalizar. De acuerdo con VCA, los siameses son “grandes conversadores” y pueden emitir una variedad de sonidos, incluso uno similar al llanto de un bebé humano.

Esta facilidad para comunicarse hace que sus dueños perciban rápidamente sus necesidades: maullidos frecuentes, acercamientos y búsquedas de contacto forman parte de su día a día. Sin embargo, la intensidad de estas conductas puede variar entre ejemplares.

Los veterinarios concuerdan sobre el gato siamés Foto: Gemini

Los especialistas también señalan que estos gatos “prefieren estar acompañados de otro gato, especialmente de otro siamés dentro de la familia”. Aunque no todos requieren convivir con otro felino, la compañía puede ser clave para su bienestar.

Un estudio publicado en Frontiers in Veterinary Science analizó las diferencias de comportamiento entre razas y concluyó que los siameses tienden a ser “más juguetones, pero más exigentes con sus dueños” que los persas. De todos modos, los investigadores advierten que aún hay pocos estudios sobre las particularidades de cada raza felina.

Qué cuidados necesitan los gatos siameses

La necesidad de interacción de los siameses va mucho más allá de las caricias. Son animales curiosos y activos, por lo que el entorno debe ofrecerles oportunidades para explorar, jugar y trepar.

Desde VCA recomiendan proveerles árboles para gatos y estantes resistentes, ya que son “trepadores decididos” y pueden intentar subir a cortinas o persianas si no tienen alternativas adecuadas.

Los juguetes interactivos, los rascadores y los espacios elevados ayudan a enriquecer su rutina diaria. También es fundamental respetar sus momentos de descanso y permitir que el animal decida cuándo acercarse, sin forzarlo a recibir caricias.

Por último, los veterinarios aconsejan prestar atención a cualquier cambio en su comportamiento. Si un siamés comienza a maullar mucho más de lo habitual, se muestra inquieto o modifica de forma repentina su manera de relacionarse, es importante consultar con un profesional para descartar problemas de salud o situaciones de estrés.