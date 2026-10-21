Cómo perfumar la casa con hojas de laurel: el aromatizante casero que se prepara en minutos y renueva todos los ambientes

Cómo usar el laurel para perfumar la casa: preparación y beneficios Foto: Freepik

Mantener la casa perfumada sin necesidad de recurrir a fragancias artificiales es posible y, de hecho, gana cada vez más popularidad en personas que buscan una solución económica para el hogar. Entre las opciones más comentadas, el laurel se destaca por su aroma herbal, que se libera al calentar sus hojas y puede utilizarse para aportar una sensación de frescura en distintos ambientes.

El laurel, además de ser un ingrediente habitual en la cocina, tiene compuestos aromáticos presentes en sus aceites esenciales y, con una preparación sencilla, es posible aprovechar su fragancia para perfumar los espacios de forma natural. Pero ¿Cómo se hace este preparado?

Cómo usar el laurel para perfumar la casa: preparación y beneficios Foto: Freepik

Cómo hacer un aromatizante casero de laurel paso a paso

Preparar un aromatizante natural de laurel es sencillo y requiere pocos ingredientes. Una de las formas más prácticas consiste en hervir las hojas para que liberen parte de sus compuestos aromáticos y perfumen el ambiente.

Ingredientes

8 a 10 hojas de laurel, frescas o secas.

1 litro de agua.

Una olla y un recipiente resistente al calor.

Preparación

Colocar el agua en una olla y agregar las hojas de laurel.

Llevar la preparación a hervor y mantenerla a fuego bajo durante unos 10 a 15 minutos.

Dejar que el vapor aromático se distribuya por el ambiente, siempre con supervisión y ventilación adecuada.

Apagar el fuego y esperar a que la preparación se enfríe por completo.

Si se desea utilizarla como líquido aromático, colar las hojas y colocar el agua en un recipiente limpio.

La fragancia se percibe principalmente durante la preparación en caliente. Si se conserva el líquido para utilizarlo después, debe guardarse en un recipiente limpio y refrigerado, y desecharse si presenta cambios de olor o aspecto. Al no contener conservantes, no conviene almacenarlo durante períodos prolongados.

Es importante no dejar la olla hirviendo sin supervisión ni utilizar el vapor como tratamiento para problemas respiratorios. Tampoco se recomienda rociar la preparación sobre superficies delicadas sin probarla antes en un sector poco visible.

Cómo usar el laurel para perfumar la casa: preparación y beneficios Foto: Freepik

Para qué sirve el aromatizante de laurel y dónde se puede aplicar

El principal uso de este perfume es aromatizar los ambientes con el olor de la fragancia del laurel, y cómo busca ser una alternativa mucho más sencilla que los aromatizantes comerciales, obviamente también debe ser utilizado en lugares estratégicos del hogar:

Cocina : ayuda a aportar una fragancia herbal que puede complementar la ventilación después de cocinar.

Baño : permite sumar un aroma fresco en un ambiente que suele acumular humedad y olores.

Living y comedor: se puede preparar antes de recibir visitas para perfumar el espacio de manera natural.

Entrada de la casa: contribuye a crear una primera impresión aromática agradable.

Lavadero: puede utilizarse para aportar una nota herbal en un sector donde se concentran productos de limpieza y ropa húmeda.

Si se utiliza la preparación fría en un pulverizador, conviene aplicarla con moderación y evitar el contacto con alimentos, ojos, mascotas y superficies que puedan mancharse. También es importante recordar que perfumar un ambiente no equivale a eliminar la causa de los malos olores: para eso, es necesario limpiar la superficie afectada y ventilar.

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Cuáles son los beneficios del laurel para perfumar el hogar

El laurel ofrece una alternativa económica para quienes prefieren los aromas naturales. Sus hojas contienen aceites esenciales con compuestos volátiles, entre ellos el 1,8-cineol, responsable de parte de su característico olor herbal. La composición puede variar según el origen de la planta y las condiciones de cultivo.

Entre sus principales ventajas para el hogar se encuentran:

1. Aporta una fragancia herbal. Al calentarse, las hojas liberan compuestos aromáticos que pueden perfumar temporalmente el ambiente sin necesidad de utilizar un aerosol.

2. Es una alternativa económica. Si ya hay hojas de laurel en la cocina, la preparación no requiere comprar productos específicos ni incorporar ingredientes difíciles de conseguir.

3. Permite evitar fragancias añadidas. La mezcla básica utiliza únicamente agua y hojas de laurel, por lo que no necesita perfumes sintéticos ni colorantes. De todos modos, que sea natural no significa que sea inocua para todas las personas: los aromas intensos pueden causar molestias a quienes tienen sensibilidad a las fragancias.

4. Puede incorporarse a una rutina de limpieza. El aroma sirve como complemento después de ordenar y limpiar los ambientes, pero no reemplaza los productos adecuados para desinfectar superficies cuando hace falta.