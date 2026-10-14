El ritual del laurel aleja la envidia y malas energías. Foto: Freepik

El mes de octubre es una buena oportunidad para renovar algunos espacios de la casa y sumar elementos que, además de decorar, tienen un significado especial. Dentro del Feng Shui, las hojas de laurel son ideales para este mes del año, ya que son utilizadas simbólicamente para atraer la abundancia, al protección y el crecimiento económico en la casa.

Se trata de una práctica sencilla, pero con gran poder energético. La tradición impulsada por el arte milenario oriental sostiene que la elección del lugar puede ayudar a reforzar la intención vinculada con la prosperidad y el bienestar material.

Ritual de las hojas de laurel. Foto: Unsplash.

Dónde colocar el laurel para atraer abundancia en el mes de octubre, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, el sector sudeste del hogar está relacionado con la riqueza y la prosperidad. Por eso, quienes siguen esta filosofía pueden colocar allí un pequeño recipiente con hojas de laurel secas.

No hace falta que sea un objeto grande ni llamativo. Puede utilizarse un cuenco, frasco de vidrio o recipiente de cerámica que esté limpio y en buen estado. Lo importante, dentro de esta práctica, es que el elemento se encuentre en un espacio ordenado y libre de acumulación innecesaria.

Si no se conoce con precisión cuál es el sector sudeste de la vivienda, puede utilizarse una brújula para identificarlo. Una vez encontrado, se recomienda elegir una superficie estable, como una repisa, una mesa auxiliar o un mueble.

Dónde colocar un recipiente con hojas de laurel para atraer la riqueza durante octubre, según el Feng Shui

Paso a paso: cómo preparar el recipiente con las hojas de laurel

Elegí hojas secas y limpias: colocá varias hojas de laurel en un recipiente que esté en buenas condiciones.

Podés usar una cantidad impar: algunas personas eligen números impares como parte del ritual, aunque no es una regla universal del Feng Shui.

Elegí un recipiente sencillo: puede ser de vidrio, cerámica o el material que prefieras, siempre que esté limpio.

Mantenelo libre de polvo: revisá periódicamente las hojas y el recipiente para conservarlo en buen estado.

Renová las hojas cuando sea necesario: si se deterioran o pierden su aspecto, reemplazalas por otras como parte simbólica de la renovación.

Asocialo con una intención: dentro de esta práctica, el laurel funciona como un recordatorio de objetivos relacionados con la abundancia, el éxito y la prosperidad.

Tomalo como un ritual simbólico: el Feng Shui es una tradición y no existe evidencia científica de que colocar laurel en un determinado lugar genere riqueza.

El laurel aparece en diferentes tradiciones asociado con el triunfo, la protección, el éxito y la abundancia. Por eso, su presencia en el hogar puede utilizarse como un recordatorio visual de objetivos relacionados con el crecimiento personal y económico.