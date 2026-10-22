Los veterinarios explican por qué algunos gatos vomitan bolas de pelo y cuándo puede ser una señal de alerta Foto: Gemini

Los gatos dedican buena parte del día a acicalarse y, en ese proceso, ingieren pelos que pueden acumularse en su aparato digestivo. Muchas veces, estos pelos se eliminan con las heces, pero en ocasiones forman una masa —conocida como tricobezoar— que el animal termina expulsando mediante el vómito.

La lengua de los gatos tiene pequeñas estructuras orientadas hacia atrás que les permiten retirar el pelo suelto al lamerse. Ese pelo, que ingieren de manera involuntaria, puede avanzar por el tracto digestivo o quedarse en el estómago y formar una bola. Según el veterinario Richard Goldstein, de la Universidad de Cornell, estas masas suelen adquirir una forma alargada por el paso a través del esófago y pueden parecerse a una “esponja o un calcetín enrollado”.

Los gatos de pelo largo, como los persas y los maine coon, son más propensos a desarrollar estas acumulaciones, sobre todo durante las épocas de muda, cuando pierden más pelo y lo ingieren al acicalarse.

Cuándo las bolas de pelo pueden ser una señal de alerta

El Centro de Salud Felina de la Universidad de Cornell señala que expulsar una bola de pelo cada una o dos semanas puede ser normal si no hay otros síntomas. Sin embargo, si el gato vomita con frecuencia —más de una vez por semana— o muestra decaimiento, debilidad, pérdida de apetito, sangre en el vómito, cambios en la sed o en la frecuencia de la orina, es fundamental consultar con un veterinario.

Gato; mascota; animales. Foto: Unsplash.

La presencia de diarrea junto con vómitos también es motivo de consulta. El riesgo aumenta si una bola de pelo queda atrapada y provoca una obstrucción en el aparato digestivo, una complicación poco frecuente pero grave que puede requerir cirugía. Además, las arcadas repetidas sin expulsión de pelo pueden indicar una obstrucción u otro problema que necesita atención profesional.

Cómo prevenir la formación de bolas de pelo en los gatos

Para reducir el riesgo, una de las medidas más efectivas es cepillar al gato con regularidad y así retirar el pelo suelto antes de que lo ingiera. El cepillado diario es especialmente importante en gatos de pelo largo o en épocas de muda.

También es clave observar si el animal comienza a lamerse de manera excesiva, ya que ese comportamiento puede estar relacionado con problemas de piel o alergias que requieren evaluación veterinaria.

Si las bolas de pelo aparecen con frecuencia, lo recomendable es consultar con un especialista antes de administrar laxantes, aceites o productos específicos. El veterinario podrá determinar si se trata de una acumulación de pelo o si los vómitos responden a otra causa, como una enfermedad digestiva o la ingestión de un objeto extraño.