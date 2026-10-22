Nicole Gavigan, experta en decoración: “Hay un detalle que recomiendo sumar a la cocina para lograr una luz más cálida”. Foto: Gemini

La iluminación de la cocina dejó de limitarse a una lámpara en el techo. Entre las tendencias que se perfilan para 2026, los especialistas en interiorismo sugirieron sumar fuentes de luz más suaves para convertir este espacio en un lugar cálido y agradable, incluso después de terminar de cocinar.

Las diseñadoras Nicole Gavigan y Danielle Gruppo, del estudio Gavigan & Gruppo Interior Design, recomendaron incorporar una pequeña lámpara de mesa sobre la mesada. Según explicaron, este detalle permite complementar la luz principal con un punto cálido que transforma la atmósfera, sin necesidad de hacer una reforma.

Por qué sumar una luz extra en la cocina, según los expertos

La propuesta responde a una búsqueda cada vez más presente en el diseño de interiores: lograr ambientes que no sean solo funcionales, sino también agradables para quedarse. En esa línea, el diseñador John Maloney McNamara, de la firma Coosa, planteó una crítica a la iluminación excesiva en las cocinas.

Cómo incorporar una lámpara de mesa y qué modelos elegir Foto: Google Gemini.

“Las cocinas suelen ser el ambiente más iluminado de la casa, lo que no necesariamente es un elogio”, señaló el especialista, según una entrevista publicada por ELLE Decor.

McNamara recomendó sumar reguladores de intensidad y crear sectores con una iluminación más tenue. Así, el ambiente puede adaptarse a distintos momentos del día, en vez de mantener siempre la misma luz intensa.

Cómo incorporar una lámpara de mesa y qué modelos elegir

Gavigan y Gruppo propusieron colocar una lámpara pequeña directamente sobre la mesada. Este recurso suma una luz cálida en un rincón específico y genera una atmósfera más relajada cuando ya no se necesita tanta iluminación para cocinar.

Entre las alternativas, destacaron los modelos recargables, que pueden ubicarse en sectores alejados de los enchufes y permiten probar distintas ubicaciones sin modificar la instalación eléctrica.

La clave, según las diseñadoras, es que esta luz funcione como complemento y no como reemplazo de la iluminación necesaria para preparar alimentos, limpiar y manipular utensilios de manera segura.

Una cocina pensada para disfrutar, no solo para cocinar

La tendencia se vincula con una transformación más amplia del interiorismo: las cocinas buscan parecerse cada vez más al resto de la casa. La iluminación, los muebles y los objetos decorativos ayudan a generar una continuidad visual con el living y el comedor.

La diseñadora Andria Estelle Mitsakos, fundadora y directora creativa de Anthologist, resumió esta idea: “Una cocina debe sentirse viva porque alguien realmente vive en ella”.

En ese contexto, una lámpara sobre la mesada puede convertirse en un detalle que aporte calidez sin perder practicidad. No hace falta cambiar todos los artefactos ni renovar los muebles: una lámpara portátil, una luz regulable y una ubicación bien elegida pueden ayudar a crear una iluminación más flexible, que acompañe tanto las tareas cotidianas como los momentos de descanso.