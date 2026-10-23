Master Dao-Zhen, filósofo de armonía espacial: “No uses los asientos cerca de la puerta trasera del transporte público, es allí donde la energía pesada se mantiene más tiempo”

Master Dao-Zhen explicó cuáles son los asientos que no se deben usar en el transporte público. Foto: Captura

Master Dao-Zhen, creador de contenido enfocado en la filosofía de armonía espacial, el equilibrio de la energía en el hogar y el bienestar personal, recomendó en sus redes sociales dónde no hay que sentarse en el transporte público, resaltando que en los asientos traseros “la energía pesada se mantiene más tiempo”.

Mediante un video en su cuenta de TikTok @master.daozhen, Dao-Zhen brindó su visión sobre las ubicaciones que no se deben utilizar a la hora de viajar en colectivo, tren o subte. Según su explicación, uno de los lugares a evitar son los asientos cerca de la puerta trasera, ya que “es precisamente allí donde la energía pesada se mantiene por más tiempo”.

Por qué los asientos traseros acumulan “energía pesada”, según Master Dao-Zhen

Según explicó Master Dao-Zhen, los asientos ubicados en el fondo del transporte público, especialmente aquellos cercanos a la puerta trasera, son espacios en los que la energía de los pasajeros tiende a permanecer durante más tiempo. Desde su filosofía de armonía espacial, la circulación y renovación energética sería menor en ese sector del vehículo.

Los asientos del transporte público que no se deben utilizar.

A lo largo de cada recorrido, por esos lugares pasan numerosas personas con diferentes estados de ánimo, preocupaciones y niveles de cansancio. Para el creador de contenido, esas emociones podrían dejar una carga en el ambiente y provocar una sensación de incomodidad en quienes ocupen los asientos posteriormente.

Cuáles son los otros asientos que Master Dao-Zhen recomienda evitar

Además de los lugares próximos a la puerta trasera, el creador de contenido mencionó otras situaciones que, desde su perspectiva, deberían tenerse en cuenta antes de elegir dónde sentarse. Una de ellas ocurre cuando el vehículo está repleto de pasajeros, pero, llamativamente, todavía queda un lugar disponible.

“El asiento que todos están evitando. Cuando el transporte está lleno y solo queda un asiento libre es posible que los demás hayan notado algo que tú no ves”, expresó Master Dao-Zhen.

De acuerdo con su filosofía, observar el comportamiento de los demás pasajeros puede ayudar a detectar incomodidades que no se perciben a simple vista. El asiento podría encontrarse roto, húmedo o sucio, aunque también puede generar rechazo por su ubicación dentro de la unidad.

Master Dao-Zhen, filósofo de armonía espacial, sobre los asientos del transporte público. Video: TikTok @master.daozhen

Por qué recomienda esperar antes de ocupar un asiento

Otro de los consejos de Dao-Zhen se relaciona con el estado emocional de la persona que ocupó anteriormente el lugar. Según explica, las emociones negativas pueden permanecer durante un tiempo en el espacio y afectar a quien se siente inmediatamente después.

“El asiento donde hace un momento estaba sentada una persona irritada y que acaba de levantarse. Dale a ese lugar un momento para descansar”, recomendó. En este caso, su sugerencia consiste en esperar unos instantes antes de ocuparlo. La interpretación responde a su mirada sobre la armonía espacial y la forma en la que los estados emocionales podrían influir en los lugares compartidos.

Los asientos sucios o mojados, otra señal para viajar de pie

Por último, Master Dao-Zhen se refirió a los lugares cuyo deterioro resulta evidente. Para el creador de contenido, encontrar un asiento viejo, sucio o mojado no solo representa una cuestión de comodidad e higiene, sino también una señal para evitarlo.

“Los asientos viejos, sucios o mojados. Aquí el propio destino te está sugiriendo que es mejor ir de pie”, sostuvo. Más allá de la interpretación energética propuesta en el video, revisar el asiento antes de utilizarlo puede evitar manchas, malos olores o una situación incómoda durante el viaje. En esos casos, siempre que sea posible hacerlo de manera segura, permanecer de pie aparece como la opción más conveniente.