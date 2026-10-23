Números de la suerte de hoy, viernes 23 de octubre de 2026: qué cifras le corresponden a cada signo del zodíaco

Números de la suerte. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Este viernes 23 de octubre de 2026, los números de la suerte vuelven a despertar el interés de quienes buscan comenzar la jornada con optimismo y buenas energías. Según las tradiciones de la numerología y la astrología, cada signo del zodíaco puede asociarse con determinadas cifras que simbolizan oportunidades, cambios y nuevos comienzos.

Aunque no existe evidencia científica de que estos números puedan predecir acontecimientos o mejorar las probabilidades de ganar en juegos de azar, muchas personas los utilizan como una referencia simbólica para afrontar el día.

Cuáles son los números de la suerte de hoy, viernes 23 de octubre de 2026

Estos son los números asociados a cada uno de los 12 signos del zodíaco para la jornada:

Aries : 07, 19, 28, 41, 63.

Tauro : 04, 16, 25, 39, 72.

Géminis : 09, 21, 34, 48, 66.

Cáncer : 02, 14, 30, 52, 81.

Leo : 01, 18, 27, 45, 90.

Virgo : 06, 23, 35, 54, 77.

Libra : 11, 20, 32, 49, 68.

Escorpio : 08, 17, 36, 55, 83.

Sagitario : 03, 22, 40, 61, 79.

Capricornio : 10, 24, 38, 57, 74.

Acuario : 05, 26, 43, 59, 87.

Piscis: 12, 29, 37, 50, 69.

Números de la suerte. Foto: Pixabay.

Qué energías acompañan a los signos del zodíaco este viernes 23 de octubre

Este viernes llega con una energía simbólica asociada a los cambios, las oportunidades y los nuevos comienzos. Según las interpretaciones astrológicas, la jornada invita a prestar atención a las relaciones personales, los proyectos laborales y las decisiones que quedaron pendientes durante la semana.

Para los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), el día se relaciona con la iniciativa, la motivación y la confianza. En tanto, los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) pueden aprovechar esta fecha como una oportunidad para organizar sus prioridades y enfocarse en objetivos concretos.

Por su parte, los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) encuentran en la comunicación y la creatividad sus principales símbolos de inspiración, mientras que los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) se vinculan con la intuición, las emociones y los vínculos afectivos. es un restaurante en el corazón de La Boca