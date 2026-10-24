Ana Tuñón, experta en limpieza: “Para eliminar la grasa de la campana extractora uso un poco de bicarbonato y medio limón”

Ana Tuñón, experta en limpieza: “Para limpiar la campana extractora uso un poco de bicarbonato y medio limón”. Foto: Foto: Gemini

La campana extractora es uno de los electrodomésticos más usados en la cocina, pero suele quedar relegada cuando llega el momento de la limpieza profunda. Aunque los filtros se pueden desmontar y lavar fácilmente, el interior donde están el motor y el ventilador acumula grasa con el tiempo y puede afectar el rendimiento del aparato.

Acceder a esa zona interna suele parecer una tarea imposible: está llena de recovecos y piezas delicadas que no conviene tocar. Sin embargo, existe un truco sencillo y efectivo para desengrasar la campana sin esfuerzo y sin necesidad de frotar.

El método de Ana Tuñón para limpiar el interior de la campana

La experta en limpieza Ana Tuñón compartió en sus redes sociales un método casero que aprovecha el vapor para despegar la suciedad más difícil. Solo hace falta hervir agua en una olla grande, agregar un cacito de bicarbonato y medio limón, y colocar la olla en el fuego bajo la campana.

El limón y el bicarbonato son ideales para limpiar la campana extractora de la cocina. Foto: Foto: Gemini

Con el extractor encendido al máximo durante una hora, el vapor cargado de ingredientes desengrasantes impregna toda la estructura interna y ablanda la grasa acumulada. Según Tuñón, “la grasa sale sin dificultad” y el proceso es mucho más sencillo de lo que parece.

Qué hacer después del truco del vapor

Al finalizar el procedimiento, parte de la grasa se desprende sola y cae sobre la encimera. Solo hay que pasar un paño con desengrasante para eliminar los restos y dejar la zona impecable. Así, una tarea pesada se resuelve casi sin esfuerzo y con productos que todos tenemos en casa.

Este método no solo facilita la limpieza, sino que ayuda a mantener el extractor en buen estado y prolonga su vida útil, evitando que la suciedad afecte el funcionamiento del motor y el ventilador.