comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Rociar vinagre en el inodoro: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

Este producto ayuda a eliminar sarro y olores, pero no reemplaza a los desinfectantes especiales. Cómo usarlo correctamente y qué materiales evitar.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Rociar vinagre en el inodoro: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve.
Rociar vinagre en el inodoro: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El vinagre blanco es un aliado frecuente en la limpieza del hogar gracias a su acidez y su capacidad para disolver residuos minerales. En el baño, su uso se popularizó para tratar manchas de sarro y neutralizar olores en el inodoro.

Su aplicación en el inodoro puede complementar la limpieza habitual, siempre que se utilice de manera adecuada y respetando ciertas precauciones. El secreto está en saber dónde aplicarlo, cuánto tiempo dejarlo actuar y qué materiales pueden verse afectados por su acidez.

Cómo actúa el vinagre blanco sobre el sarro y los residuos

El ácido acético presente en el vinagre blanco ayuda a disolver depósitos minerales como el sarro, que se forma por la acumulación de calcio y magnesio del agua. Al aplicar vinagre sobre las zonas afectadas, se facilita el desprendimiento de residuos y se pueden reducir algunos olores asociados al uso del inodoro.

Sin embargo, su eficacia depende de la concentración del producto, el grosor de la mancha y el tiempo de contacto. Las manchas muy antiguas o endurecidas suelen requerir productos específicos para su remoción.

Contenido Recomendado

Los expertos en limpieza coinciden:“El vinagre blanco elimina los olores fuertes y desagradables del colchón”

Rociar vinagre sobre el colchón.

Las expertas en limpieza se ponen de acuerdo:“Si tus repasadores huelen mal, ponelos a hervir con agua y vinagre de limpieza o detergente”

Las expertas en limpieza se ponen de acuerdo: “Si tus repasadores huelen mal, ponelos a hervir con agua y vinagre de limpieza o detergente”.
El vinagre sirve para dejar el inodoro impecable. Foto: Gemini

El vinagre también puede ayudar a mantener el inodoro limpio si se utiliza de forma regular, evitando que el sarro se acumule y se vuelva difícil de eliminar.

Paso a paso: cómo limpiar el inodoro con vinagre blanco

Para aprovechar las propiedades del vinagre blanco en la limpieza del inodoro, se recomienda seguir estos pasos:

  1. Aplicar el vinagre: colocar vinagre blanco de limpieza en las zonas con manchas leves de sarro, siempre que el material lo permita.
  2. Dejar actuar: esperar entre 15 y 30 minutos para que el ácido acético actúe sobre los depósitos minerales.
  3. Frotar: usar un cepillo específico para inodoros y desprender los residuos.
  4. Enjuagar: accionar la descarga y verificar si las manchas disminuyeron.
  5. Limpiar el exterior: para la tapa o la parte externa, aplicar el vinagre en un paño y limpiar suavemente.

Antes de usar vinagre, es importante consultar las indicaciones del fabricante del inodoro y evitar su aplicación en materiales sensibles a los ácidos.

¿El vinagre desinfecta el inodoro? Qué riesgos hay al mezclarlo

Aunque el vinagre ayuda a limpiar, no es un desinfectante confiable para eliminar todos los microorganismos presentes en el baño. Para desinfectar el inodoro, se debe usar un producto registrado para ese fin y respetar el tiempo de contacto indicado en la etiqueta.

Nunca se debe mezclar vinagre con lavandina o productos que contengan hipoclorito de sodio, ya que esa combinación libera gas cloro, que es tóxico. Tampoco conviene combinarlo con otros limpiadores sin verificar su compatibilidad.

Precauciones y materiales que no toleran el vinagre

El vinagre blanco puede dañar superficies como mármol, piedra natural calcárea y algunas terminaciones metálicas. Además, algunos componentes del inodoro pueden verse afectados si el fabricante lo desaconseja.

Siempre es recomendable consultar las instrucciones del producto sanitario antes de aplicar vinagre y, en caso de duda, optar por un limpiador específico.

Por último, es fundamental mantener el vinagre y otros productos de limpieza fuera del alcance de chicos y mascotas, y ventilar el baño durante la limpieza para evitar la acumulación de vapores.

VinagreInodoroLimpiezaEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei viajará a España en medio de una semana clave en el Congreso

Javier Milei en España. Foto: Presidencia.

Reforma del Código Penal:el Gobierno busca aumentar las penas por robos, narcotráfico y delitos contra menores

Kicillof respaldó a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad Peronista y aseguró que está dispuesto a “poner el cuerpo” de cara a las elecciones de 2027

Tras el alta médica del Papa León XIV, desde el Gobierno afirman que no hay cambios en su visita a la Argentina

Economía

Alerta transporte público:cuáles son los 103 colectivos afectados por posibles recortes de servicio para este lunes 19 de octubre

Paro de colectivos. Foto: NA.

Aumentan los peajes en octubre 2026:cuánto cuesta viajar en Buenos Aires y por qué el gasto anual supera los $11 millones

Luis Caputo afirmó que las inversiones impulsadas por el RIGI harán posible el fin del cepo cambiario

El Gobierno anunció un superávit fiscal en septiembre y dijo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario

Internacionales

Tragedia en Chile:una avalancha arrastró a ocho personas y reportan al menos cuatro muertos

Tragedia en Chile: cuatro muertos y cuatro heridos por una avalancha

Destrozos, saqueos y más de 1000 detenidos:crece la violencia en las protestas masivas en Francia

Viajó más de 24 horas para encontrarse con una mujer que había conocido en una app de citas:la dura realidad que encontró al llegar

Habló el cirujano que operó al Papa León XIV:“No hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”