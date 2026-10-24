comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo limpiar el fondo del inodoro cuando se acumula una mancha oscura que no sale con el cepillo

Los depósitos minerales pueden dejar marcas difíciles de sacar. Qué hacer si el cepillo no alcanza y cómo prevenir que vuelvan a aparecer.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo limpiar el fondo del inodoro cuando se acumula una mancha oscura que no sale con el cepillo
Cómo limpiar el fondo del inodoro cuando se acumula una mancha oscura que no sale con el cepillo Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las manchas oscuras que se forman en el fondo del inodoro suelen dar pelea incluso después de varios intentos de limpieza. Aunque a simple vista parecen suciedad, muchas veces se deben a depósitos minerales como hierro o manganeso presentes en el agua, y no siempre salen con la escobilla tradicional.

Antes de insistir con fuerza o probar productos al azar, es clave identificar el origen de la marca. No todas las manchas responden igual y cada una puede requerir un tratamiento distinto.

Qué hacer cuando la mancha no sale con el cepillo

Si la marca está debajo del nivel del agua y parece una incrustación, lo más efectivo suele ser un limpiador específico para sarro y depósitos minerales. Estos productos están formulados para actuar sobre residuos que no se eliminan con detergentes comunes. Siempre hay que seguir las instrucciones de la etiqueta para evitar daños en la superficie.

Cómo limpiar las manchas amarillas del inodoro y eliminar el sarro acumulado
Cómo limpiar las manchas amarillas del inodoro y eliminar el sarro acumulado Foto: Gemini

Otra opción es el vinagre blanco, que ayuda a aflojar depósitos minerales leves. Para aplicarlo, se puede reducir con cuidado el nivel de agua en la taza, verter el vinagre sobre la zona afectada y dejarlo actuar el tiempo recomendado. Después, solo queda frotar con el cepillo y tirar la cadena.

Contenido Recomendado

Ana Tuñón, experta en limpieza:“Para eliminar la grasa de la campana extractora uso un poco de bicarbonato y medio limón”

Ana Tuñón, experta en limpieza: “Para limpiar la campana extractora uso un poco de bicarbonato y medio limón”.

Maribel Mendoza, experta en limpieza:“Para dejar el horno impecable, utilizo 1 litro de agua caliente y una cápsula del lavavajillas”

Maribel Mendoza, experta en limpieza: “Para dejar el horno impecable, utilizo 1 litro de agua caliente y una cápsula del lavavajillas”.

Si la mancha persiste, no conviene aumentar la fuerza del cepillado ni mezclar productos sin control. Algunas marcas requieren tratamientos específicos y, si vuelven a aparecer seguido, puede ser necesario revisar la composición del agua.

Qué productos no conviene usar y cómo prevenir nuevas manchas

La lavandina no siempre resulta eficaz contra las manchas provocadas por minerales. En esos casos, un producto diseñado para disolver depósitos minerales suele ser más adecuado.

Es fundamental no mezclar lavandina con vinagre, ácidos ni otros limpiadores, ya que esa combinación puede liberar gases peligrosos. Antes de cambiar de producto, hay que enjuagar bien la superficie y respetar siempre las indicaciones de seguridad del fabricante.

Para evitar que las marcas vuelvan a aparecer, conviene limpiar el inodoro con regularidad y prestar atención a las manchas que se repiten en el mismo lugar. Si el depósito es persistente, identificar su origen suele ser más efectivo que insistir con el mismo método una y otra vez.

LimpiezaInodoroEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Momo y Dalto convocaron a más de 15.000 jóvenes en José C. Paz:educación, tecnología e inteligencia artificial

José C. Paz

Así son la corbeta Avante 2200 y la fragata F-112 que ponen a Navantia bajo la mirada argentina

Zulemita Menem apuntó contra Luis Petri por sus críticas al Islam:“Confundirlo con el terrorismo es un grave error”

Javier Milei en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026:“Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”

Economía

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

ANSES:cómo activar el domicilio electrónico en Mi ANSES y qué tener en cuenta

Qué pasará con los autos chinos:la decisión del Gobierno que puede cambiar los precios en 2027

Internacionales

Friedrich Merz advirtió que tanto Alemania como Europa se enfrentan a una “amenaza masiva” por parte de Rusia

El canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, interviene en la convención del partido Unión Social Cristiana (CSU) en Múnich, Alemania.

Guía para votar en Texas 2026:artículos prohibidos, uso de celulares y reglas en los centros de votación

Nueva jornada de movilizaciones en Francia:detenciones, locales cerrados y calles tomadas en una París sitiada

La juventud, la punta de lanza de las protestas en Europa:detenidos, presencia militar y destrozos por los altos costos de vida, las viviendas y la corrupción