Cómo limpiar el fondo del inodoro cuando se acumula una mancha oscura que no sale con el cepillo Foto: Gemini

Las manchas oscuras que se forman en el fondo del inodoro suelen dar pelea incluso después de varios intentos de limpieza. Aunque a simple vista parecen suciedad, muchas veces se deben a depósitos minerales como hierro o manganeso presentes en el agua, y no siempre salen con la escobilla tradicional.

Antes de insistir con fuerza o probar productos al azar, es clave identificar el origen de la marca. No todas las manchas responden igual y cada una puede requerir un tratamiento distinto.

Qué hacer cuando la mancha no sale con el cepillo

Si la marca está debajo del nivel del agua y parece una incrustación, lo más efectivo suele ser un limpiador específico para sarro y depósitos minerales. Estos productos están formulados para actuar sobre residuos que no se eliminan con detergentes comunes. Siempre hay que seguir las instrucciones de la etiqueta para evitar daños en la superficie.

Cómo limpiar las manchas amarillas del inodoro y eliminar el sarro acumulado Foto: Gemini

Otra opción es el vinagre blanco, que ayuda a aflojar depósitos minerales leves. Para aplicarlo, se puede reducir con cuidado el nivel de agua en la taza, verter el vinagre sobre la zona afectada y dejarlo actuar el tiempo recomendado. Después, solo queda frotar con el cepillo y tirar la cadena.

Si la mancha persiste, no conviene aumentar la fuerza del cepillado ni mezclar productos sin control. Algunas marcas requieren tratamientos específicos y, si vuelven a aparecer seguido, puede ser necesario revisar la composición del agua.

Qué productos no conviene usar y cómo prevenir nuevas manchas

La lavandina no siempre resulta eficaz contra las manchas provocadas por minerales. En esos casos, un producto diseñado para disolver depósitos minerales suele ser más adecuado.

Es fundamental no mezclar lavandina con vinagre, ácidos ni otros limpiadores, ya que esa combinación puede liberar gases peligrosos. Antes de cambiar de producto, hay que enjuagar bien la superficie y respetar siempre las indicaciones de seguridad del fabricante.

Para evitar que las marcas vuelvan a aparecer, conviene limpiar el inodoro con regularidad y prestar atención a las manchas que se repiten en el mismo lugar. Si el depósito es persistente, identificar su origen suele ser más efectivo que insistir con el mismo método una y otra vez.